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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس موظفة وشقيقها وآخر سرقوا أموال شركة بالنزهة

حبس
حبس

قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس موظفة وشقيقها وآخر، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة عملات أجنبية من داخل خزينة شركة في القاهرة محل عملها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وأدلت المتهمة بسرقة عملات أجنبية من داخل خزينة شركة في القاهرة، باعترافات تفصيلية حول ارتكابها لجريمة السرقة في منطقة النزهة.

وقالت المتهمة بسرقة العملات الأجنبية في القاهرة، إنها قامت بتسليم أحد الأشخاص مالك شركة تعمل بها مبلغا من المال بدعوى توظيفه في تجارة العملة في السوق السوداء خارج إطار السوق المصرفي، إلا أنه لم يلتزم بذلك ولم يقم برد أصل المبلغ المالي لها.

وتابعت المتهمة بسرقة العملات الأجنبية من الخزينة، أنها خططت للانتقام من صاحب الشركة بعد قيامه بالنصب عليها والتحصل على أموالها وعدم إعادتها، فاستعانت بشقيقها وشخص أخر مسجل خطر، لتنفيذ مخطط الانتقام من صاحب الشركة.

واستكملت المتهمة أمام أجهزة أمن القاهرة، أنها سهلت دخول شقيقها والشخص الأخر إلى الشركة بعد مغادرة الموظفين وقامت بإرشادهم عن مكان الخزينة، وتمكنا من كسرها وفتحها والتحصل على مبلغ من العملات الأجنبية بها ثم لاذا بالفرار.

فيما كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الشركات بالنزهة وإعادة المسروقات، حيث تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من صاحب شركة استيراد وتصدير كائنة بدائرة القسم قرر اكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالى عبارة عن عملات محلية وأجنبية ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة موظفة بالشركة، وشقيقها مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين ، وآخر "له معلومات جنائية" تم ضبطهم .

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة وأقرت الأولى بأنه نظراً لسابقة قيامها بتسليم الشاكى مبلغا ماليا بدعوى توظيفها فى تجارة العملة خارج إطار السوق المصرفى إلا أنه لم يلتزم بذلك ولم يقم برد أصل المبلغ المالى فاختمرت فى ذهنها فكرة سرقة المبالغ المالية من داخل الشركة مستغلة طبيعة عملها .

وفى سبيل ذلك استعانت بباقى المتهمين لتنفيذ مخططها حيث قامت بتسهيل دخولهما للشركة عقب خروج الموظفين وإرشادهما عن مكان الخزينة الخاصة بها حيث تمكنا من كسر الخزينة وإستوليا على المبلغ المالى ولاذا بالفرار .

كما تم بإرشادهم ضبط المبالغ المالية المستولى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليه اتهمهم بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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