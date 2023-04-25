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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزارة الشباب تنفذ بانوراما رياضية بشمال سيناء.. ومعسكرات «يلا كامب» في الواحات

أشرف صبحي
أشرف صبحي

تنفذ وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، "بانوراما رياضية"، احتفالاً بعيد تحرير سيناء، وذلك خلال يومي 26 و27 أبريل الجاري، بمحافظة شمال سيناء، لنشر ثقافة الممارسة الرياضية في جميع مدن المحافظة.

ويأتي ذلك من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الأنشطة والمشروعات المقدمة لأبناء مصر بالمحافظات الحدودية.

ويبدأ الكرنفال بماراثون رياضي، ولقاءات رياضية شاطئية وعروض ولقاءات للمشروعات القومية، ثم إطلاق دوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية كأول محافظة ينطلق منها الدوري بلعباته الثلاث، ثم ختام للأنشطة المنفذة، ومعسكر الرياضة من أجل التنمية في شمال سيناء بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) وبمشاركة 500 فتاة.

وفي سياق آخر، قامت الوزارة بتنفيذ معسكرات "يلا كامب" بالواحات البحرية خلال إجازة عيد الفطر في الفترة من 23 إلى 26 أبريل الحالي، وتضمنت زيارة أبرز معالم الواحات البحرية والصحراء البيضاء والأعجوبة الجيولوجية كهف الجارة، وجبل وكهف الكريستال، والاستمتاع بالمغامرات والتخييم.

كما اشتمل برنامج المعسكرات على عدة أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة، وألعاب "كروس فيت" طوال أيام المعسكر.

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