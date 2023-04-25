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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بأسلوب التسلق.. حبس لص المساكن في التجمع الخامس

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

البداية عندما تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم قرر باكتشافه سرقة “5 هواتف محمولة – 5  ساعات يد” من داخل الشقة سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الشرقية. 

تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وأقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى السرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب، واعترف بسرقة مبلغ مالى وبعض الإكسسوارات والملابس من داخل مسكن أحد الأشخاص بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، وأقر بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية.

وباستدعاء المجنى عليهما، تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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