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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: أفعال نظام كييف تهدد تمديد صفقة الحبوب

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه في يوم 23 مارس الماضي، ويوم أمس، 24 أبريل، تم انتهاك الضمانات المتعلقة بعدم استخدام الممر الإنساني، بعدما هاجمت أوكرانيا النقاط الأساسية والبنية التحتية المدنية للقرم التى تعتبرها روسيا جزءًا من أراضيها.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين: "ان القوارب المهاجمة لسيفاستوبول والقرم في مارس وأبريل انطلقت من منطقة أوديسا المائية المخصصة لتنفيذ صفقة الحبوب".

وأضافت أن تلك الأفعال لنظام كييف تهدد تمديد صفقة الحبوب لأجل لاحق فيما بعد يوم 18 مايو المقبل .

من ناحيته أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن صفقة الحبوب لا يمكن أن تستمر دون أن تستوفي شروطها.

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