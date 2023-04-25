حدث ليلا .. هدنة في السودان برعاية سعودية أمريكية .. فرض حظر على واردات الحبوب الأوكرانية .. مقتل حداد على يد مدمن بالمرج

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة ، وأبرزها هدنة بين الجيش السوداني وقوات التدخل السريع لمدة 72 ساعة برعاية سعودية أمريكيه .

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25-4-2023 في الدوري الممتاز

تقام اليوم الثلاثاء، مواجهتان قويتان في بطولة الدوري المصري الممتاز، ضمن مؤجلات الأسبوع الثالث والعشرين، حيث يلعب فريق البنك الأهلي ضد المصري البورسعيدي، وفيوتشر أمام الداخلية.

السعودية: عودة 10 مواطنين عالقين بالسودان.. وإجلاء 189 شخصا من جنسيات أخرى

نجحت جهود المملكة العربية السعودية في إجلاء 10 مواطنين سعوديين من السودان إلى مدينة جدة، و189 شخصا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية (الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، السويد، قطر، إيطاليا، هولندا، سوريا، العراق، تركيا، لبنان، تنزانيا)، تم نقلهم عبر سفينة الملك (ينبع).

الكرملين: صفقة الحبوب لا يمكن أن تستمر دون تنفيذ شروطها بالكامل

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن صفقة الحبوب لا يمكن أن تستمر دون تنفيذ شروطها بالكامل.

بولندا تريد فرض حظر على واردات الحبوب الأوكرانية حتى نهاية العام

قال وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندي روبرت تيلوس، الاثنين، إن الحظر المقترح على واردات المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي، يجب أن يستمر حتى نهاية العام.

المتحدث باسم الكرملين يؤكد مشاركة ابنه الأكبر في العملية العسكرية الخاصة لروسيا

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الاثنين، إن نجله الأكبر شارك بالفعل في العملية الخاصة لروسيا ، لكن لن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.





بعد اجتماعات «كوبرا».. القوات البريطانية تستكشف الوضع في السودان

قال وزير القوات المسلحة البريطاني، جيمس هيبي، إن المملكة المتحدة لديها فريقًا عسكريًا في السودان، يقوم بالاستطلاع.



القصة الكاملة لجريمة قتل حداد على يد مدمن مخدرات في المرج

شهدت منطقة المرج، جريمة قتل بشعة؛ عندما طعن مدمن مخدرات، حدادًا، أمام نجله، بعد فشله في سرقته.

مطار القاهرة يحقق أعلى معدل تشغيل باستقباله 82 ألف راكب

شهد مطار القاهرة الدولي، أمس الاثنين 24 أبريل، أعلى معدل رحلات طيران ما بين السفر والوصول، على مدار أيامه، وذلك باستقبال نحو أكثر من 82 ألف راكب على مدار ساعات اليوم، من خلال صالات الركاب المختلفة.

موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء في دوري أبطال إفريقيا

يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، يوم السبت المقبل، ضيفا، على الرجاء المغربي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب استاد مركب محمد الخامس.

الجيش السوداني: وافقنا على هدنة لمدة 72 ساعة بوساطة سعودية أمريكية

أعلن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد ركن نبيل عبد الله، عن قبول الجيش السوداني للهدنة المعلنة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، لوقف إطلاق النار في السودان لمدة 3 أيام.



قبل كتب كتابها.. تفاصيل مقتل فتاة على يد زميلها بالعمل في الشرقية |صور

بعد أن كانت الأسرة تستعد لعقد قران نجلتهم وبعد أن كانت الأفراح والزغاريد هي المسيطرة علي المنزل وفجأة وبدون مقدمات تحولت الأوضاع وسادت حالة من الحزن والصراخ أرجاء المنزل عقب عثور الأجهزة الأمنية بمركز مشتول السوق علي جثة نجلتهم داخل شوال بأحد المصارف المائية.