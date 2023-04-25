"لاصقو المناخ".. نشطاء البيئة يعرقلون حركة السير في برلين ضمن موجة احتجاجات

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، نشطاء البيئة يعرقلون حركة السير في برلين ضمن موجة احتجاجات.

ووفقا للتقرير، عرقل ناشطو البيئة حركة المرور في العشرات من شوارع برلين يوم الاثنين، وذلك احتجاجا على سياسة الحكومة الألمانية الخاصة بحماية البيئة. وألصق الناشطون أياديهم على الأسفلت بغراء قوي، مما أدى إلى توقف حركة السير في هذه الشوارع وإلى نشوء اختناق مروري في العديد من شوراع برلين وتأخير في حركة مترو الأنفاق.

وأصبح الألمان يطلقون على هؤلاء النشطاء مصطلح "لاصقو البيئة"، لأنهم يلصقون أياديهم على الشوارع، مما يضطر عناصر الشرطة إلى فصل قطعة من الأسفلت ونقل المحتجين من أماكنهم لإعادة فتح الشوراع.