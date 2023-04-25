شمال سيناء.. رصد  ظواهر البناء المخالف على أملاك الدولة بالحسنة وقراها

أكد المحاسب سعد خليل بغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ، انه تم رفع حالة الاستعداد القصوي لمتابعة ورصد أى ظاهرة تعدى على الأراضي المملوكة للدولة أو البناء بدون تراخيص خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك تنفيذا لقرارات المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ.

هيبة الدولة:

وقال إنه سيتم التعامل بكل حسم وتفعيل الإزالات الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك حفاظاً على هيبة الدولة المصرية٠

كما شدد على ضرورة استعداد جميع الإدارات الخدمية لتلبية جميع احتياجات المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.



أكد بغدادي، على ضرورة التواجد الميدانى لكافة القطاعات لتحقيق الاستجابة السريعة والتعامل القوى مع أى مشكلة تواجه المواطن والعمل على حلها.



وأهمية متابعة قطاع المياه والصرف الصحي لتغطية جميع برامج المياة وتوزيعيها على الأهالى خلال إجازة العيد ،والتأهب الكامل لمواجهة أى أعطال في قطاع الكهرباء في جميع قرى المركز والمدينة خلال أيام اجازة العيد.