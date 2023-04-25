رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية في زيارة لسيناء

حرص اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية على زيارة محافظة شمال سيناء لأول مرة منذ توليه المنصب، وذلك لتقديم الدعم لشمال سيناء و المشاركة في احتفالات المخافظة بالعيد القومي ل٤١ ، والتي تبدأ فعالياتها اعتبارا من اليوم ٢٥ ابريل الجاري.، والمشاركة في مهرجان الهجن ممثلا لوزارة الزراعة.

المجزر الألي:



وقد تفقد رئيس الهيئة المجزر الآلي بقرية الطويل جنوب العريش، وكذلك تفقد مدينتي رفح و الشيخ زويد ، كما تفقد إدارة العريش البيطرية و ديوان مديرية الطب البيطري بالعريش .

كما حرص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية على تفقد و نادي الهجن الرياضي المصري ،والمضمار الذي سيقام عليه مهرجان سباق الهجن الكيلو ١٧ غرب العريش .



وقد رافقه خلال الحواة الدكتور محمد الجارحي رئيس قطاع التأمين على الماشية بجمهورية مصر العربية، والدكتورة عبير حجاب مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة