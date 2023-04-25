صحف السعودية| رابطة العالم الإسلامي تدين تصريحات رئيس لجنة العدل في البرلمان السويدي ضد الدين والقرآن ..الأرصاد الجوية تحذر من أمطار رعدية علي 9 مناطق بالمملكة.. زلزال بقوة 7.3ريختر يضرب إندونيسيا

رابطة العالم الإسلامي تدين تصريحات رئيس لجنة العدل في البرلمان السويدي بحق الإسلام والقرآن الكريم

سعود بن نهار يقف على أحياء "الطائف" المتضررة من الأمطار

الدفاع الصيني: اتفقنا مع الهند على تسريع تسوية لاداخ

توقيف عشرات الأشخاص بتهمة الإرهاب في تركيا

"التعاون الإسلامي" تدين اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى

الذهب يرتفع في بداية التعاملات مدعوما بتراجع الدولار

نشرت الصحف السعودية ،اليوم الثلاثاء، اخبار تناولت فيها عدة مواضيع واخبار محلية وعالمية تهم المواطن.

صحيفة عكاظ



نشرت صحيفة عكاظ اليوم، عن بيان المركز الوطني للأرصاد السعودية توقعه عن حالة الطقس والمتوقع أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران، كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة قد تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائجا مع تكون السحب الرعدية، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى جنوبية غربية تتحول مساءً شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.



كما نشرت صحيفة "عكاظ" عن أدانة رابطة العالم الإسلامي التصريحات التي صدرت من رئيس لجنة العدل في البرلمان السويدي بحق الدين الإسلامي والقرآن الكريم، وما تضمنته من إساءة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

واعتبر لأمين العام للرابطة، ورئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، في بيان أن الهجوم على ديننا الإسلامي من شخص لا يمثل نفسه فحسب، بل يتمتع بصفة اعتبارية عبر المنصب الذي يشغله برئاسته لجنة العدل في البرلمان، إنما يعبّر عن تنامي التطرف والإسلاموفوبيا في منظومته الرسمية التي يقودها، على حين يربط السويد بالعالم الإسلامي علاقات متميزة ، والشعب السويدي يحظى بالتقدير والاحترام لدى الشعوب الإسلامية ويتم وصفه بالشعب المتحضر والصديق ولايزال كذلك، وهذا التصرف المسيء وغير الأخلاقي إنما يُعبر عن نفسه ومنظومته التي يقودها.

وأكد البيان أن ما صدر من إساءات إنما ينم عن جهل قائلها بحقيقة الإسلام، مستنداً في ذلك على مفاهيم يروجها المتطرفون، لا تمت لحقيقة الإسلام وسماحته بأي صلة، وهي مفاهيم تسقط أمام الحقائق بوثائقها التي أقنعت حوالي ملياري مسلم يعتنقون اليوم دين الإسلام، متناسياً أن ما ذكره في تفاصيل إساءته إنما ينطبق على فئات متطرفة من بعض أتباع كل الأديان وليس المحسوبين في الظاهر على الدين الإسلامي لوحده، وعلى هذا المسئ أن يبحث عن الحقيقة من مصادرها ويقرأ التاريخ جيداً.

ودعا العيسى، قوى المجتمع السويدي الخيرة والواسعة إلى الوقوف في وجه تنامي هذا المد الذي يسعى لإيجاد شرخ بين السويد والعالم الإسلامي من جهة أخرى، انطلاقاً من مفاهيم التطرف المحرضة على إشعال فتيل الصدام والصراع بين الحضارات، مع إيمانه بأن الوعي السويدي بكافة مكوناته الوطنية سيُفَوّت الفرصة على أي رهان لا ينسجم مع قيمه الوطنية والإنسانية المؤمنة بالإخاء والمحبة والاحترام المتبادل في الداخل السويدي، وبالصداقة بين الأمم والشعوب، وبأهمية تعزيز التحالف بين الحضارات في إطار مشتركاتها المتعددة.

واعتبر الدكتور العيسى أن الإصرار على الممارسات المثيرة للكراهية والمستفزة للمشاعر الدينية غيرُ مبررة تحت أي ذريعة، سواء كانت ضد الإسلام أو غيره من الأديان والثقافات والأعراق، وأن هذا التصرف إذا نُسب للحريات فهو يسيء إلى مفهومها الإنساني؛ إذ أن قيم الحريات وفق قانونها الطبيعي لا تسمح بإهانة الآخرين، فضلاً عن استعداء مئات الملايين من المسلمين الذين أحبوا عالمهم وتعاملوا معه بكل تحضر وفق مبادئهم الدينية والوطنية، وخاصة مسلمي السويد الذين أحبوا بلدهم وافتخروا به واستعدوا بالتضحية من أجله.

وأكد العيسى أن التصريحات المذكورة لا تخدم سوى أجندات التطرف لإسكات صوت العقل وضرب جهود التقارب وبناء الجسور بين الأمم والشعوب.

وحذّر الأمين العام المسلمين في السويد وعموم أوروبا، من الانجرار إلى المربع الذي يريده المتطرفون عبر إشاعة أجواء الكراهية المتبادلة بين مكونات المجتمع، مؤكداً أن هذه التصريحات يجب أن تزيد المسلمين تمسكاً بقيمهم التي تؤكد ضرورة البناء لا الهدم، والتقارب لا التباعد، والحرص على استقرار المجتمعات لا تعكير أجوائها، كما تؤكد أهمية الالتفاف حول الدولة الوطنية وفق دستور وقوانين كل بلد، أياً كانت هويته.

وأوضح العيسى، أن الإسلام ضد مبادلة الإساءة بالإساءة وضد أي تصرف سلبي أياً كان، سواء بالقول أو الفعل، ومن ذلك التصرفات المخالفة للقوانين ولاسيما المثيرة للكراهية والتصعيد، وأن مثل هذه الأمور تعالج بالحكمة أو الإعراض عنها، وهذا هو منهج القرآن الكريم في عدة نصوص، كما أنه منهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أكثر من واقعة.

وختم الأمين العام بيانه بالقول إن الإسلام دين حق لا يضره قول قائل أو استفزاز مستفز، وأنه فوق كل محاولات الاستهداف عبر تاريخه الطويل ونموه الواسع الذي ناهز اليوم الملياري نسمة حول العالم، وهم جميعاً مَنْ يؤمنون به كدين رحمة وسلام للإنسانية جمعاء.

كما نشرت "عكاظ" عن زيارة محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود ميدانياً على عدد من الأحياء السكنية، والمواقع في حي الوسام التي تضررت جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة طوال اليومين الماضيين، يرافقه وكيل محافظة الطائف ناصر السبيعي، ومدير شرطة المحافظة اللواء عثمان اليوسف، وأمين الأمانة المهندس ناصر الرحيلي، ومدير الدفاع المدني العميد ياسر الشريف، وعدد من القيادات في الجهات الحكومية.

واطلع محافظ الطائف على عدد من المواقع والتقى عدداً من أهالي الأحياء، مستمعاً إلى مطالبهم وملاحظاتهم والوقوف على المنازل المتضررة بسبب تساقط الصخور وغرق البعض الآخر.

وأكد الأمير سعود في حديثه للأهالي حرص القيادة الرشيدة على راحة المواطنين والمقيمين، إذ تأتي هذه الزيارة بتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة شخصية من نائبه الأمير بدر بن سلطان للوقوف على المواقع والاستماع للمواطنين والرفع بالتقارير وإيجاد الحلول العاجلة.

صحيفة الشرق الأوسط

نشرت صحيفة الشرق الأوسط عن إعلان وزارة الدفاع الصينية اليوم الثلاثاء، أن كبار المسؤولين العسكريين من الهند والصين اتفقوا خلال الجولة الأخيرة من المحادثات على تسريع تسوية «القضايا ذات الصلة» المتعلقة بالمواجهة الطويلة شرقي منطقة لاداخ في جبال الهيمالايا، على طول الحدود المتنازع عليها بين الجانبين، إلى جانب الحفاظ على السلام في المناطق الحدودية.

وقالت الوزارة في بيان إن الجولة الثامنة عشرة من الاجتماع على مستوى قادة الفيلقين الصيني والهندي عقدت في نقطة تشوشول - مولدو الحدودية على الجانب الصيني يوم 23 أبريل الحالي.

وجاءت هذه الجولة قبل الزيارة المقررة لوزير الدفاع الصيني لي شانغفو للهند للمشاركة في اجتماع منظمة شانجهاي للتعاون، يومي 27 و2 أبريل.

وتصاعدت التوترات في يونيو 2020 على طول الحدود المتنازع عليها بين البلدين، وكانت هذه الاشتباكات هي الأسوأ منذ أكثر من 40 عاما، ما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 20 جنديا هنديا، وأربعة جنود صينيين.

كما نشرت الشرق الأوسط عن وقف ما لا يقل عن 110 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في تركيا في إطار عملية تندرج في إطار «مكافحة الإرهاب» وتستهدف حزب العمال الكردستاني، على ما أفاد مصدر في الشرطة وكالة الصحافة الفرنسية.

ونفذت العملية في 21 محافظة في البلاد من بينها ديار بكر ذات الغالبية الكردية في جنوب شرقي تركيا واستهدفت محامين وصحافيين، على ما أوضحت منظمة «MLSA» غير الحكومية للدفاع عن الحريات.

صحيفة الرياض

ونشرت صحيفة الرياض عن ضرب زلزال بقوة 7.3 درجات على مقياس ريختر إقليم سومطرة غربي إندونيسيا اليوم.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية أن الزلزال كان على بعد 177 كيلومترا شمال غربي جزر منتاواي وعلى عمق 84 كيلومتراً تحت سطح البحر، ولم ترد على الفور أي تقارير عن أي أضرار مادية أو بشرية.

وحذّرت الوكالة السكان من إمكانية حصول أمواج مد عاتية "تسونامي" محتملة.



كما نشرت صحيفة الرياض عن إدانة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، والتي كان آخرها اقتحام وتدنيس شرطة الاحتلال الإسرائيلي لمصلى باب الرحمة الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، وكذلك قيامها برفع علم الاحتلال الإسرائيلي على سطح وجدران الحرم الابراهيمي الشريف في مدينة الخليل، في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية ، واستفزاز لمشاعر الأمة الإسلامية.

وحملت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الاعتداءات اليومية على حرمة الأماكن المقدسة، داعية في الوقت نفسه، المجتمع الدولي إلى تحمله مسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، التي من شأنها أن تغذي الصراع الديني والتطرف وعدم الإستقرار في المنطقة.

صحيفة المدينة

ونشرت صحيفة المدينة عن ارتفاع أسعار الذهب في بداية التعاملات الآسيوية، اليوم، مدعومة بتراجع الدولار، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية هذا الأسبوع للتنبؤ بخطوة مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" التالية فيما يخص سعر الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1996.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:37 بتوقيت غرينيتش، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة مسجلة 2005.50 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار بـ 0.1 بالمئة، وهو ما يزيد جاذبية الذهب بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

و المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية بـ 0.2 بالمئة إلى 25.22 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.5 بالمئة ووصل إلى 1087.70 دولار وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1536.56 دولار.