مطران ملوى يستقبل أمينة المواطنة المركزية بحزب العدل

استقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا ديمتريوس مطران ملوى وأنصنا والأشمونيين الدكتورة جيهان عطا أمينة المواطنة المركزية بحزب العدل، حيث قدمت له التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وخلال اللقاء تم تبادل الحوار حول عدد من الموضوعات والقضايا، كما استعرضت الدكتورة جيهان عطا أنشطة الحزب المختلفة التى يقدمها على مستوى المحافظات المصرية، والتى تهتم بتنمية المواطن في مختلف المجالات، ودعم كافة المشروعات التى تنفذها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبيل إنشاء الجمهورية الجديدة، فضلا عن تعزيز قيم المواطنة والتأكيد على وحدة الصف المصري في مواجهة كافة التحديات.

من جانبه، قدم نيافة الأنبا ديمتريوس الشكر للدكتورة جيهان عطا أمينة المواطنة المركزية بحزب العدل، وأهداها نيافته كتيب عن رحلة العائلة المقدسة من إعداده ويحمل عنوان "مسطرة العائلة المقدسة "، حيث قدم شرحا لمسار العائلة المقدسة، من خلال جدول محطات رحلة العائلة المقدسة وتوضيح المسافات بينها وجدول المسافات من محطات الرحلة واى مكان آخر بالجمهورية.

كما قدم هدية أخرى عبارة عن كتاب بعنوان "رحلة العائلة المقدسة في ملوى وفي كل مصر" باللغتين العربية والإنجليزية، وفي ختام اللقاء تم التقاط مجموعة من الصور التذكارية، في أجواء من المحبة والبهجة.

ملوى 1

ملوى 2