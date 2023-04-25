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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الشرقية تنفذ ورشة عمل بعنوان "أساسيات المعالجة"

صدى البلد

أكد المهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالشرقية أن الإداره العامة للتدريب نظمت برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تطوير العنصر البشري في شتي مجالات ومواقع العمل، حيث تم عقد ورشه عمل تحت عنوان " أساسيات المعالجة" لوظيفة فنى مياه رابع.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة انه استعرضت محاضرة الورشه "السيده خالد" وقامت بتعريف المتدربين بالمبادئ واساسيات معالجة مياه الشرب وخصائص المياه واحواض الترسيب والمرشحات.

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وأشار "أبو حلاوة" إلى أن مثل هذه الدورات التدريبة تأتي ضمن توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى للتطوير المستمر، ورفع الكفاءات البشريه الفنية والإدارية والتخصصية للعاملين بجميع المستويات الاداريه بالشركات، والتي تؤدي الي رفع مستوى الأداء المؤسسي في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بشكل عام.

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