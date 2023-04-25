تطهير سيناء من الاحتلال والإرهاب| رسائل مهمة من السيسي فى ذكرى تحرير أرض الفيروز

في الذكرى الـ 41 لتحرير سيناء ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، كلمة اتضمنت كثير من الرسائل، ومن خلال التقريرالتالي نستعرض لكم أبرزها:
الرئيس السيسي: سيبقى الخامس والعشرون من إبريل يوما مشهودا في عمر أمتنا
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكري تحرير سيناء الحادية والأربعين: “سيناء الغالية هي عنوان لتاريخ طويل من كفاح الشعب المصري العظيم”.
السيسي: الجيش والشرطة مقاتلون أشداء لا يخشون الموت في سبيل الله والوطن
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم بمناسبة ذكري تحرير سيناء: “يتوافد إلى سيناء إرهابيون وتكفيريون من كل حدب وصوب، يهدفون إلى فصلها عن الوطن من خلال نشر الرعب والإرهاب، يظنون واهمين أن بمقدورهم إرهاب جيش مصر وشرطتها”.
الرئيس السيسي: تحرير سيناء من الاحتلال والإرهاب عهد ووعد نلتزم به
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التضحيات والبطولات التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية خلال الحرب على الإرهاب خلال السنوات العشر الماضية ستحكى عنها الأجيال لأزمنة طويلة قادمة بفخر وكبرياء.
السيسي: تنمية سيناء تتطلب جهودا ضخمة وإخلاصا للنية وصبرا على العمل
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن معركة تنمية سيناء تتطلب جهودًا ضخمة وإخلاصًا للنية وصبرًا على العمل.
الرئيس السيسي: تحية تقدير للرئيس البطل أنور السادات قائد الحرب والسلام
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم بمناسبة ذكري تحرير سيناء: “إن تحرير سيناء كان تحريرا للكرامة المصرية وإنتصارا لصلابة وقوة الإرادة والتحمل، وحسن التخطيط والإعداد والتنفيذ”.
الرئيس السيسي: تحية إلى أرواح شهداء مصر الخالدين
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي،: "إننا إذ نحتفل اليوم بعيد تحرير سيناء، نتقدم بالتحية والعرفان إلى أرواح شهداء مصر الخالدين الذين دفعوا ضريبة الدم فداءً للوطن وإلى المصابين الذين قدموا من أجسادهم وصحتهم بغير حساب.
السيسي: تضحيات الجيش والشرطة في الحرب على الإرهاب ستتحاكى عنها الأجيال القادمة
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم بمناسبة ذكري تحرير سيناء: “ يظنون واهمين أن بمقدورهم إرهاب جيش مصر وشرطتها، متغافلين أن هذا الجيش العظيم والشرطة الباسلة مقاتلون أشداء لا يخشون الموت فى سبيل الله والوطن”.
السيسي يوجه رسالة للشهداء وأسرهم: نتعهد بحماية ما قدمتوه من إنجاز عظيم
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي،: “إننا إذ نحتفل اليوم بعيد تحرير سيناء، نتقدم بالتحية والعرفان إلى أرواح شهداء مصر الخالدين الذين دفعوا ضريبة الدم فداءً للوطن وإلى المصابين الذين قدموا من أجسادهم وصحتهم بغير حساب”.
تطهير سيناء من الاحتلال والإرهاب| رسائل مهمة من السيسي فى ذكرى تحرير أرض الفيروز
في الذكرى الـ 41 لتحرير سيناء ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، كلمة اتضمنت كثير من الرسائل، ومن خلال التقريرالتالي نستعرض لكم أبرزها: