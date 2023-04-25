بيان عاجل من أنقرة بشأن خطوات تطبيع العلاقات التركية السورية

قالت أنقرة إن وزراء الدفاع ورؤساء المخابرات في تركيا وروسيا وإيران وسوريا أجروا محادثات بناءة في موسكو اليوم "الثلاثاء"، وسط جهود لإعادة بناء العلاقات التركية السورية بعد سنوات من العداء خلال الحرب السورية.

وقال بيان وزارة الدفاع التركية إن الاجتماع الرباعي بين تركيا وروسيا وسوريا وإيران في موسكو ناقش الخطوات الملموسة التي يمكن اتخاذها لتطبيع العلاقات التركية السورية، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأضاف البيان أن الوزراء ورؤساء المخابرات ناقشوا في الاجتماع تعزيز الأمن في سوريا.

وتابع بيان وزارة الدفاع التركية أن الاجتماع الرباعي بحث سبل تكثيف الجهود لإعادة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم.

وأوضح بيان الوزارة أن الاجتماع الرباعي بحث سبل مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية والمجموعات المتطرفة على الأراضي السورية.