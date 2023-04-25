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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة الدفاع الروسية: محادثات رباعية لإعادة العلاقات التركية السورية

وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عقد محادثات رباعية الأطراف بين وزراء دفاع روسيا الاتحادية، والجمهورية العربية السورية، وتركيا، وإيران.

وأكدت الدفاع الروسية، في بيانها، أنه "تمت خلال الاجتماع مناقشة الخطوات العملية في مجال تعزيز الأمن في الجمهورية العربية السورية وتطبيع العلاقات السورية التركية".

وقالت الوزارة أنه تم توجيه اهتمام خاص لقضايا مواجهة جميع مظاهر التهديدات الإرهابية، ومحاربة جميع الجماعات المتطرفة في سوريا".

وأضاف البيان: "عقب المحادثات، جددت الأطراف رغبتهما في الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وضرورة تكثيف الجهود من أجل العودة السريعة للاجئين السوريين إلى وطنهم".

أكد وزراء الدفاع على الطبيعة البناءة للحوار الجاري بهذا الشكل وضرورة مواصلته من أجل زيادة استقرار الوضع في الجمهورية العربية السورية والمنطقة ككل.

وبدورها، قالت وزارة الخارجية التركية في بيان أن الاجتماع الرباعي بين تركيا وروسيا وسوريا وإيران في موسكو ناقش الخطوات الملموسة التي يمكن اتخاذها لتطبيع العلاقات التركية السورية، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأضاف البيان الوزارة  بأن الوزراء ورؤساء المخابرات ناقشوا في الاجتماع تعزيز الأمن في سوريا وتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وتابع بيان لوزارة الدفاع التركية بأن  الاجتماع الرباعي بحث سبل تكثيف الجهود لإعادة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم.

واختتم بيان الوزارة بأن الاجتماع الرباعي بحث سبل مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية والمجموعات المتطرفة على الأراضي السورية.
 

تركيا سوريا الخارجية الدفاع الروسية اللاجئين السوريين المخابرات

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