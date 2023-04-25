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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حلم الطفولة.. محمد صلاح يختار انجازه الأعظم مع ليفربول

صدى البلد

كشف النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عن أعظم إنجاز جماعي حققه مع الريدز.

وقال محمد صلاح في تصريحات أبرزتها شبكة “ليفربول إيكو”:" أعتقد أن التتويج بدوري أبطال أوروبا كان هدفي الأكبر، عندما كنت طفلاً كنت أشاهد دوري أبطال أوروبا أكثر من الدوري الإنجليزي أو أي دوري آخر".

أضاف:" كان دوري أبطال أوروبا أكبر بطولة في ذلك الوقت وأعتقد أنه لا يزال كذلك، كان حلمي فقط أن ألعب فيه يوما ما، لكن اللعب والفوز به أمر لا يصدق".

تابع:" عندما أتيت إلى هنا، قلت  أنني أريد الفوز بالألقاب وأنا متحمس للعب كرة القدم ومساعدة ليفربول على الفوز بالألقاب، لم يفز الفريق  بالألقاب لفترة طويلة لذلك أنا فخور جدا لتحقيق هذه الأشياء مع الفريق وأيضا على المستوى الفردي".

وعن علاقته بمدربه يورجن كلوب، أجاب:" تربطني علاقة جيدة بيورجن كلوب، اتعامل معه منذ خمس أو ست سنوات، لذلك نحن نعرف بعضنا البعض جيدا الآن، نحن نحترم بعضنا البعض وهذا هو أهم شيء ".

ليفربول صلاح دوري ابطال أوروبا ورجن كلوب محمد صلاح

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