بورتسودان نقطة التجمع.. تعرف على خطة المغرب لإجلاء رعاياها بالسودان

قالت تقارير إعلامية إن المملكة المغربية تقوم بتجميع رعاياها في مدينة بورتسودان تمهيدا لنقلهم عن طريق البحر إلى مدينة جدة السعودية.

ووفقا لموقع هسبريس، فقد نقل عن "مصدر مطلع"، أن السفارة المغربية في الخرطوم وفرت عددا من الشقق للمغاربة الذين تم نقلهم من الخرطوم إلى بورتسودان "على متن أربع حافلات".

وأوضحت المصادر أن عددا آخر من الرعايا المغاربة سيصلون إلى بورتسودان اليوم الثلاثاء، "بعدما تم الاتفاق على الالتقاء في نقطة آمنة خارج العاصمة السودانية؛ حيث تتواجد حافلات وفرتها سفارة المملكة المغربية".

وقالت المصادر إن السفارة وفرت في مرحلة أولى سبع حافلات تتسع كل واحدة لـ49 راكبا، لافتة إلى أن عملية الإجلاء "من مدينة بورتسودان إلى مدينة جدة، ستتم عبر مدينة ود مدني بحرا".

وتدور في السودان معارك بين الجيش النظامي، وقوات الدعم السريع التي يقودها "حميدتي"، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في مستوى الخدمات المقدمة من الدولة.

وفي الأساس تعاني مناطق كثيرة في السودان من نقص في الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء، وهو ما أدى إلى خروج بعض المستشفيات عن الخدمة لعدم وجود تلك الخدمات وغيرها بداخلها.

وفي تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية أخيرا أكدت أن المعارك أدت إلى وفاة 413 شخصا وإصابة 3551 آخرين، لافتة إلى أن تلك الحصيلة تتضمن 5 على الأقل من عمال الإغاثة العاملين في البلاد.