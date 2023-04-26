برلمانية: إضافة خطوط إنتاج لتصنيع بنج الأسنان يدعم تلبية الاستهلاك المحلي والتصدير

قالت النائبة الدكتورة ايرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ملف توطين صناعة الأدوية من أهم الملفات التي تشهد أوجه مختلفة من التطوير والإرتقاء بهذه الصناعة الاستراتيجية حيث أن المنتج الدوائي من أبرز المنتجات الأساسية التي لا غني عنها في الحياة اليومية للمواطن.

و أضافت “ سعيد ” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن العمل علي تحديث خطوط الإنتاج الخاصه بصناعة المحاليل و فلاتر الغسيل الكلوى، من أهم خطوات النهوض بقطاع المستلزمات الطبية، لافتة إلي أن هذه المستلزمات يتم استخدامها بشكل مستمر وطارئ في جميع المنشآت الصحية.

جلب العملة الصعبة

كما أشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي أن إضافة خطوط إنتاج لتصنيع بنج الأسنان يدعم تلبية الاستهلاك المحلي، بل وتحقيق فائض تصديري يسهم في توفير العملة الصعبة في ظل المزيد من بروتوكولات التعاون التي أبرمتها وزارة الصحة مع عدة دول.

و أستطردت النائبة : ندعم كافة الخطوات الداعمة للإرتقاء بمستوي انتاج الأدوية، ونآمل في تحقيق مردود إيجابي لهذه البروتوكولات يتم ترجمته علي أرض الواقع ليشعر به المواطن.

وأختتمت البرلمانية حديثها، بالإشارة إلي أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات التي تسهم في فتح أسواق جديدة أمام الدواء المصري ومن أهمها معاهدة وكالة الأدوية الافريقية.

واستعرض الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام تقريراً يوضح أداء قطاع الصناعات الدوائية وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية من بنود الخطة الطموحة لتطوير شركات إنتاج الدواء ومتطلبات ممارسة التصنيع الجيد والتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء للوصول للمنافسة في الأسواق الخارجية، وتطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة وطرق التصنيع وكيفية التسويق والتوزيع للاستحواذ على نسبة في سوق الدواء المحلي والخارجي تتناسب مع حجم الأصول و عراقة قطاع تصنيع الدواء في مصر.

وذلك في ظل التوجه العام للدولة نحو تحديث الصناعة وتوطين التكنولوجيا واهتمامها بصناعة الدواء والسعى لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي وتوطينها لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية للوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، واستمراراً للمتابعة الدورية لأداء الشركات في جميع القطاعات التابعة للوزارة.

أضاف الدكتور محمود عصمت أن التواصل خلال الفترة الماضية مع شركاء قطاع خاص مصريين و شركات هندية رائدة فى مجال إنتاج تصنيع المواد الخام أسفر عن مشروع ضخم لتصنيع المواد الخام الدوائية، ويجرى حالياً التباحث حول نسب المشاركة و اتفاق المساهمين للبدء فى التنفيذ على أن تقوم شركتنا بتوفير الأرض والتي تصل مساحتها إلى 17 فدان، بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية وأن يتولى المستثمر توفير التكنولوجيا اللازمة وضخ الاسثمارات التى تصل إلى 80 مليون دولار، ويستهدف المشروع تصنيع المواد الخام لسد احتياجات الصناعة المحلية والتصدير للخارج.

قال الدكتور محمود عصمت إن هناك تعاون مع شركة "إبدأ" بالتوافق مع بعض المستثمرين للدخول فى شراكة لتطوير شركة النصر للأدوية و تحديث خطوط الإنتاج الخاصه بصناعة المحاليل و فلاتر الغسيل الكلوى، مشيراً إلى موافقة هيئه الدواء الموحد على تصدير بنج الأسنان الأمر الذى تطلب شراء ماكينة جديدة لصناعة بنج الأسنان و تخصيص إنتاجها للتصدير فى ضوء وجود طلبات تصديرية للمنتج و كذلك تطبيق نظام GMP الخاص بتطوير صناعة الأدوية للوفاء بالاشتراطات والمعايير الدولية.