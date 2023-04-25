عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللحظات الأولى لوصول المصريين من السودان.. فيديو

القادمين من السودان
القادمين من السودان

قالت نانسي نور مراسلة "إكسترا نيوز" من قاعدة شرق القاهرة، إن هناك جهودًا كبيرة للغاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعودة المصريين للوطن بأمن وأمان والكل يتكاتف لعودة المصريين وخلية الأزمة التي تعمل على قدم وساق لتأمين وصول المصريين.

txt

مصري عائد من السودان: عشنا أصعب 10 أيام

txt

عاجل| وصول طائرة ثانية تحمل مصريين عائدين من السودان اليوم

وأضافت، أنه من المتوقع وصول 186 مواطنًا اليوم على متن طائرتين لمطار شرق القاهرة، ويتم تيسير تسهيلات خروجهم من المطار، وذلك تنفيذًا لتعليمات الرئيس.

 

ورصدت "إكسترا نيوز" لحظة هبوط طائرتين جديدتين على متنيهما عددا من المواطنين المصريين العائدين من السودان إلى أرض الوطن، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

 

وقالت "نور" إنه بالأمس وصلت طائرتان أيضا وعلى متنيهما أول فوج من المصريين العائدين من السودان، والذين نجحت الجهود المصرية في إجلائهم من السودان، واليوم يصل فوج جديد وعلى وجوههم ملامح ارتياح واطمئنان لوصولهم لأرض الوطن العزيز، فمصر هي حصن الأمن والأمان.

 

وأوضحت أن هذه هي عادة الدولة المصرية في رعاية أبنائها في الداخل والخارج، وسبق أن تحركت مصر بسرعة تجاه المصريين في الخارج سواء وقت جائحة كورونا أو خلال الحرب الأوكرانية، وشددت على أن الرئيس السيسي يتابع لحظيا وصول المصريين من السودان بأمان إلى أرض الوطن.

الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر السودان الدولة المصرية إكسترا نيوز المواطنين المصريين قاعدة شرق القاهرة المصريين العائدين من السودان مطار شرق القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفائدة مرتفعة ولمدة عامين فقط.. ماذا تعرف عن شهادة البنك الأهلي الجديدة؟

هيقلب فجأة| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 72 ساعة المقبلة

أقسم بالله مش بنتي.. موظف أمام محكمة الأسرة: مراتي ولدت وأنا مبخلفش

الزمالك يفسخ عقد نجم الفريق قبل نهاية الموسم .. تفاصيل

جهز فلوسك غدا.. أعلى فائدة على شهادات الإدخار في جميع البنوك

شوبير يحسم الجدل حول مصير رئيس نادي الزمالك الجديد

تعديل اضطراري.. ما الموعد الجديد لمباراة الأهلي والرجاء المغربي؟

بقيمة 250 جنيها.. آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن وقف إطلاق النار في السودان

طرح أول سيارة مصرية كهربائية لنقل البضائع في الأسواق خلال شهر

روسيا: الوضع وصل إلى طريق مسدود بشأن صفقة الحبوب

موسكو تتهم واشنطن بالتلاعب في تأشيرات الصحفيين الروس.. تفاصيل

تضارب المصالح.. النواب الأمريكي يصطدم بالبيت الأبيض لتمرير قانون سقف الديون

إعلان صادم من روسيا بشأن ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. تطور صادم لفيروس إنفلونزا الكلاب يهدد البشر

تصدر الترند وسعره خيالي.. فوائد بالجملة لجمبري الفراولة

من 901 إلى 926.. تريند الأرقام يثير السخرية عبر السوشيال ميديا..ما قصته؟

تصميم الفراشة المعدل.. نانسي عجرم تتألق بفستان جذاب في حفل عيد الفطر

فيديو

زي البني آدمين بالظبط.. الروبوت أليكس تكلفته ٨ ملايين دولار

هنا الزاهد مبتعرفش تطبخ ومعجبة هددتني بمية نار.. 7 تصريحات نارية لأحمد فهمي «فيديوجراف»

غرق لنش بالبحر الأحمر.. وإنقاذ 35 شخصا بينهم 25 سائحا| شاهد

رسائل مهمة من الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ