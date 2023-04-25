البيت الأبيض: الأمن القومي الأمريكي يتواصل مع الأطراف السودانية لوقف إطلاق النار

قال البيت الأبيض اليوم، إنه سيواصل حض الأطراف العسكرية السودانية على وقف إطلاق النار.

وأكد البيت الأبيض، أن فريق الأمن القومي الأميركي يتواصل مع الأطراف السودانية. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق اليوم، أن عدد الأمريكيين في السودان يقدر بالآلاف، مضيفا أنه يجب ضمان وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد.

وأكدت الخارجية الأمريكية، في تصريحات لشبكة "العربية"، أن السعودية تقود جهود الإجلاء من السودان.

وشكرت الخارجية الأمريكية جهود السعودية لمساعدتها في إجلاء رعاياها من السودان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في وقت سابق، إن واشنطن تحدثت مع الأطراف السودانية بشكل مباشر، مؤكدا دعمه لجهود إفريقية للمساعدة في التوسط وإنهاء الأزمة.