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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|هندسة حلوان تتابع تنظيم رحلات علمية للطلاب.. وجامعة عين شمس تكشف تفاصيل مؤتمرها الدولي السنوي الـ11.. والقمر يقترن بالنجم العملاق بولوكس اليوم

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

كلية الهندسة بحلوان تتابع تنظيم رحلات علمية للطلاب

تتابع اليوم كلية الهندسة جامعة حلوان تنظيم رحلات علمية للطلاب بالكلية في إطار تحقيق التواصل الدائم والمجتمعي بين جامعة حلوان والمجتمع المحيط ولتقوية الروابط بين الجامعة والمؤسسات الصناعية، بالتعاون مع أسرة من أجل مصر المركزية .

جامعة عين شمس تكشف تفاصيل مؤتمرها الدولى السنوى الحادى عشر

تنظم جامعة عين شمس مؤتمرها الدولي السنوى الحادى عشر تحت عنوان " اقتصاد المعرفة ... لحياة أفضل "  تحت رعاية  الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،  الدكتور محمود المتيني ، رئيس جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر ،  الدكتور عبد الفتاح سعود ،نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،  الدكتور أيمن صالح ،نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث  والرئيس التنفيذي للمؤتمر ،  الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك خلال يومى 10 ،11 مايو 2023 بفندق تريومف بالتجمع .

القمر يقترن بالنجم بولوكس اليوم ويشاهدان متجاورين طوال الليل

تتزين سماء مصر الليلة بظاهرة فلكية جديدة وهي اقتران القمر مع النجم بولوكس Pollux في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة.

 

للمساعدة على التركيز والمذاكرة.. القومي للبحوث يوضح أفضل الأطعمة خلال فترة الامتحانات

قال الدكتور احمد سعيد أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، إن التغذية في فترة الامتحانات، تلعب دوراً مهماً في حياتنا العملية والنفسية والصحية و يعتبر النظام الغذائي محطة أساسية في الاختبارات الحياتية، وبالتالي قد تؤثر بعض الأطعمة على مزاجنا وقدرتنا على التركيز. وهذا ما يجعلها من القواعد الأساسية والضرورية التي يجب الحرص عليها خلال فترة الامتحانات.  

 

إعلام القاهرة تنظم عددًا من الدورات التدريبية خلال شهر أبريل  .. تفاصيل

أعلن مركز التدريب و التوثيق و الإنتاج الإعلامي بكلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن تنظيم كورس للتقديم التليفزيوني خلال الفترة المقبلة .

 

نتائج امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بزراعة عين شمس بعد إجازة عيد الفطر المبارك

قال الدكتور  أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس ، إننا انتهينا من إجراء امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني، موضحًا أنها انتهت في هدوء تام دون أي معوقات أو رصد إي حالة غش .

 

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