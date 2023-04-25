عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الوكالة الدولية للتنمية: ميليشيا الدعم السريع تمارس أعمالا منافية للتقاليد العسكرية.. فيديو

السودان
السودان

قال الصادق محمد، مدير الوكالة الدولية للتنمية، إن الأوضاع الإنسانية في السودان شديدة الصعوبة جراء الاشتباكات العنيفة الدائرة بين قوات الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع المتمردة.

txt

السفارة الصينية بالقاهرة تطالب رعاياها في السودان بالذهاب إلى مصر

txt

المصريون العائدون من السودان: الرئيس السيسي أعاد لنا الأمل في لحظة

وأضاف "محمد"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الميليشيا المتمردة تمارس أعمالًا منافية للتقاليد العسكرية، مشيرًا إلى أن الوكالة ترصد الحالة الأمنية بالسودان وتحركات العاملين في المجال الإنساني.

 

وأوضح أن الوكالة تتواصل مع المنظمات الإغاثية لإمداد المتضررين في السودان بالأدوية والمستلزمات، مؤكدًا أن الوكالة لديها فريق عمل على الأرض في السودان مختص بانتشال الجثث ودفنها.

 

وأكد أن أهم أولويات الوكالة هي إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مختلف المستشفيات السودانية لإغاثة المرضى والمصابين.

 

وأشار مدير الوكالة الدولية للتنمية إلى أن ميليشيا الدعم السريع تستخدم سيارات دفع رباعي وتسطو على المتاجر والمنازل، مضيفا أن الوكالة لديها غرفة عمليات تنسق مع الهلال الأحمر السوداني لبحث مسارات آمنة لإيصال المساعدات.
 

الجيش السودان الجيش السوداني الأوضاع الإنسانية قناة القاهرة الإخبارية ميليشيا الدعم السريع قوات الجيش السوداني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفائدة مرتفعة ولمدة عامين فقط.. ماذا تعرف عن شهادة البنك الأهلي الجديدة؟

هيقلب فجأة| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 72 ساعة المقبلة

أقسم بالله مش بنتي.. موظف أمام محكمة الأسرة: مراتي ولدت وأنا مبخلفش

الزمالك يفسخ عقد نجم الفريق قبل نهاية الموسم .. تفاصيل

جهز فلوسك غدا.. أعلى فائدة على شهادات الإدخار في جميع البنوك

تعديل اضطراري.. ما الموعد الجديد لمباراة الأهلي والرجاء المغربي؟

إلغاء القيم الاسرية.. دعوى للإفراج عن سلمى الشيمي وفتيات التيك توك

بقيمة 250 جنيها.. آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين

ترشيحاتنا

سيناريو أفغانستان يتكرر.. اعتراف أمريكي يكشف عن مصير كارثي لـ أوكرانيا

دعوات زفاف وتفاعل من حمادة هلال| ماذا تعني الأرقام من 901 إلى 926؟! شاهد تعليقات المصريين

مواطن عائد من السودان: شعرنا بعظمة مصر بمجرد صعود الطائرة

ذهبوا بحثا عن مغامرات.. مقتل 10 فرنسيين في الفيلق الأجنبي بـ أوكرانيا

الداخلية يحقق فوزا غاليا على فيوتشر في الدوري

تامر حسني وعمرو دياب ومحمد رمضان الأبرز.. قائمة حفلات شهر مايو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر كبار السن: فقدان الوزن يؤدي للموت

ميسي في حيرة الدوري السعودي أم برشلونة؟.. وباريس سان جيرمان لم تجدد

لهذه الأسباب.. أسوأ طريق في بريطانيا يثير حالة من الغضب.. صور

بعد 3 ساعات..تصرف غريب من راكب يتسبب في عودة طائرة لتل أبيب

فيديو

تعديل اضطراري.. الموعد الجديد لمباراة الأهلي والرجاء في كازابلانكا |شاهد

رحيل جماعي للنجوم وتحرك رسمي لتنفيذ عزل مرتضى منصور .. ماذا يحدث في الزمالك؟ "فيديوجراف"

قرارات عاجلة من التعليم حول الطلاب المصريين العائدين من السودان |شاهد

زي البني آدمين بالظبط.. الروبوت أليكس تكلفته ٨ ملايين دولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ