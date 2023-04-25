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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصريين الأحرار يثمن جهود القائمين علي الحوار الوطنى ويؤكد جاهزيته بأفكار طموحة

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

ثمن حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، جهود المنسق العام للحوار الوطنى ومجلس الأمناء في ضوء التجهيزات والترتيب للانطلاق المقبل في ٣ مايو المقبل رغم ما تشهده المنطقة من تحديات وظروف وبخاصة الأزمة السودانية الراهنة.

وقال الحزب في بيان صحفي، إن التنسيق والانعقاد الدائم لمجلس الحوار يعكس الاهتمام البالغ بتنفيذه بصورة متحضرة ورائدة وفق دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي هي الأولي من نوعها لتكون طاولة ومنصة شاملة لجميع التيارات المصرية من الاتجاهات والقوي والأحزاب والمجتمع المدني والنقابات والشخصيات والمواطنين أيضا للإدلاء بأفكار واسهامات تخدم الوطن والمواطنين.


واضاف المصريين الأحرار ، أن الحوار الوطني الذي يتبناه الرئيس ويرعاه يرنو إلي الخروج بما يحقق آمال وطموحات الشعب المصري من كافة التيارات والفئات، وإذ يؤكد الحزب أن لديه رؤية طموحة وافكار بناءه ستكون محل واسع النقاش داخل الحوار في كافة المجالات والمحاور .


وأشار إلي أن الهدف الرئيسى للمصريين الأحرار رئيساً وقيادات وأعضاء هو نجاح الحوار في تحقيق الهدف الأسمى له والمطلوب منه لإيجاد سبيل لتنفيذ كل تصور يخدم بلادنا العزيزة.

الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب المصريين الاحرار الأزمة السودانية تصور دعوة

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