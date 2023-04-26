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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السكة الحديد: انتهاء عمل قطارات العيد الإضافية .. السبت

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

ينتهى العمل بمواعيد موسم العيد فى هيئة سكك حديد مصر السبت المقبل، حيث يعود العمل بجدول الرحلات المعتاد على خطوط الوجهين القبلى والبحرى.

وكانت  هيئة السكك الحديدية قد أعلنت استمرار عمل القطارات الإضافية التي تم تشغيلها بمناسبة عيد الفطر المبارك حتى يوم السبت الموافق ٢٩ إبريل القادمة.

وخلال أجازة عيد الفطر وجه المهندس  محمدعامر رئيس الهيئة برفع درجة الإستعداد لإستقبال عيد الفطر المبارك وإتخاذ كافة السبل والآليات التى تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلى والبحرى وتواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط وى وزيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لإستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الإستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة ، وإستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات بالإضافة إلى التأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياة وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية على الخطوط.

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