سلاح الحرب الإعلامية السري.. كتاب يسلط الضوء على تقنيات التلاعب بالوعي

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، وضمن "المشروع الوطني للترجمة" كتاب (سلاح الحرب الإعلامية السري... "الهجوم على اللاوعي")، تأليف: ف. ف. بروكوفييف، ترجمة: د. برجس أبو حسون، تصميم الغلاف: عبد العزيز محمد.

كتاب يناقش تطور الحرب الإعلامية واتجاهاتها وطبيعة البنية الهيكلية للأسلحة الإعلامية، كما يسلط الضوء على تقنيات التلاعب الإعلامي والتلاعب بالوعي، وأساليب الإيحاء والوسائل النفسية للتأثير على الوعي. كما يقدم بعض التوصيات حول تنظيم هذه الحرب وفرضيات ظهور المنظومات الإعلامية للأسلحة ذات التأثير السري الخفي على الإنسان جسدياً ونفسياً.

كتاب (سلاح الحرب الإعلامية السري... "الهجوم على اللاوعي")، تأليف: ف. ف. بروكوفييف، ترجمة: د. برجس أبو حسون، يقع في 152 صفحة من القطع الكبير، صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.