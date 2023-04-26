وليد صلاح الدين: قفشة قادر على صنع الفارق في أي وقت

شارك الإعلامي أحمد شوبير عدة تغريدات له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب شوبير:" وليد صلاح الدين:على الأهلي الحذر من الكرات الثابتة أمام الرجاء في مباراة العودة ومن الأفضل البدء بديانج ومروان عطية وحمدي فتحي في وسط الملعب".

وقال وليد صلاح الدين:أفشة اللاعب الوحيد في الأهلي اللي يقدر يقلب الطريقة إلى 4/2/3/1 وقادر على صنع الفارق أي وقت يحتاج إليه كولر أفضل من القندوسي.

وأضاف وليد صلاح الدين: كل التحية لمحمد هاني على مستواه حاليا بعد فترة صعبة تعرض لها لكن هو معملش حاجة غير إنه قفل ودانه وركز في الملعب".