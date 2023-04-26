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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأفريقي: أرقام الوفيات والإصابات لا تعكس الواقع الحقيقي في السودان

أزمة السودان
أزمة السودان

أكد الاتحاد الإفريقي، أنه طلب من أطراف الصراع في السودان فتح ممرات إنسانية، داعيًا إلى إيجاد آلية لبدء حوار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، أضاف الاتحاد الأفريقي أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في السودان، محذرًا من أن هذه الأزمة قد تمتد لدول أخرى وتتسبب بأزمة لملايين المدنيين.

من جانبه، أكد المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتس، أن الوضع في البلاد يتصاعد بشكل مأساوي، موضحًا أن مطار الخرطوم عاد للعمل ولكن ساحة خدمة الطائرات تضررت.

وأشار بيرتس إلى أن هناك منشآت مدنية وصحية تعرضت للأضرار جراء الاشتباكات، لافتًا إلى أن العنف تراجع خلال فترة عيد الفطر.

وأضاف أن تقارير مقلقة حول وقوع انتهاكات جنسية، كما هناك نقص بالخدمات الأساسية والوقود وازدياد السلب والنهب.

وتابع أن أرقام الوفيات والإصابات لا تعكس الواقع الحقيقي، مؤكدًا أن طرفي النزاع ينتهكان قواعد الحرب ويستهدفان مناطق مدنية وصحية.

اشتباكات الاتحاد الافريقي السودان الجيش السوداني وفيات قوات الدعم السريع ممرات إنسانية

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