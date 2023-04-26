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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قبل مرور يوم بالفضاء.. هل فشل المستكشف الإماراتي راشد في مهمته ؟

صورة بالقمر الصناعي
صورة بالقمر الصناعي

نشر مركز محمد بن راشد للفضاء أن شركة "آي سبيس" تعلن عن فقدان الاتصال بمركبة الهبوط "هاكوتو آر"، حيث لم تتمكن من تأكيد هبوط المركبة، وما زال فريق "آي سبيس" يدرس الوضع، وسيقدم المستجدات عند انتهاء ذلك.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أعلنت الشركة اليابانية، إن مهمتها من المحتمل أن تكون قد باءت بالفشل، حيث انقطع الاتصال مع مركبة الهبوط القمرية Hakuto-R قبل لحظات من موعد هبوطها.

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لأول مرة عربيا.. المستكشف الإماراتي "راشد" يهبط على القمر مساء اليوم

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أول مسبار فضائي عربي.. موقع هبوط المستكشف راشد على سطح القمر اليوم

يحقق المهندسون في ما حدث، وكانت شركة iSpace ومقرها طوكيو تأمل في أن يطلق المسبار مركبة استكشافية ، بالإضافة إلى روبوت بحجم كرة التنس طوره صانع ألعاب.

تم إطلاق المركبة بواسطة صاروخ سبيس إكس في ديسمبر ، واستغرقت خمسة أشهر للوصول إلى وجهتها، وقال تاكيشي هاكامادا ، الرئيس التنفيذي لشركة iSpace ، بعد حوالي 25 دقيقة من الهبوط المخطط له وتحمل المستكشف راشد: "لم نؤكد الاتصال بالمركبة".

وأضاف “علينا أن نفترض أننا لم نتمكن من استكمال الهبوط على سطح القمر”، فيما أظهرت رسوم متحركة حية أن المسبار M1 مهيأ للهبوط في حوالي الساعة 16:40 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء بعد أن اقترب من سطح القمر بحوالي 295 قدمًا (89 مترًا).

كان ارتفاع المسبار يزيد قليلاً عن مترين ووزنه 340 كجم ، وهو صغير نسبيًا ومضغوط وفقًا لمعايير المركبات الفضائية القمرية، وكان من المقرر أن تقوم بمناورة هبوط استمرت لمدة ساعة من مدارها ، على ارتفاع حوالي 100 كيلومتر فوق السطح، حيث كانت تتحرك بسرعة تقارب 6000 كيلومتر في الساعة.

كان الهدف الأساسي للبعثة هو تقييم جدوى عمليات الإطلاق التجارية على سطح القمر.

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