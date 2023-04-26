الأهلي محتاج يكسب الـ8 ماتشات الجاية..مهيب عبد الهادي يعلق على خسارة فيوتشر

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي علي خسارة فيوتشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب مهيب عبد الهادي :"خسارة فيوتشر تعني أن الأهلي محتاج يكسب ال 8 ماتشات اللي جاية عشان يبقى بطل الدوري وقبل انتهاء البطولة ب 5 مباريات .... في حالة خسارة المنافسين عدد المباريات هيقل .... لسه كمان في مواجهات مباشرة بينهم ... اقصي نقط ممكن يوصل لها صاحب المركز الثاني 76 .... النقطة 77 تعني تتويج الاهلي بالوضع الحالي".

حقق فريق الداخلية فوزا غاليا أمام فيوتشر بهدف نظيف في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرون في الدوري المصري الممتاز.

أحرز الهدف عبد الرحمن السكران لاعب الداخلية، في الدقيقة 89 من عمر المباراة التي أقيمت على استاد السلام.

وبعدها بدقيقة تمكن فيوتشر من تسجيل هدف التعادل عن طريق أحمد عاطف ولكن حكم الراية ألغاه بداعي التسلل.

وارتفع رصيد فريق الداخلية للنقطة 25 في المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدوري، بينما توقف رصيد فيوتشر عند النقطة 49 فى المركز الثانى فى جدول مسابقة الدوري.