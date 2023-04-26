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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب والدومينيكان يبحثان سُبل تعزيز العلاقات الثنائية

المغرب والدومينيكان
المغرب والدومينيكان

بحث وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، خلال لقائه، أمس الثلاثاء، في الرباط، مع رئيس مجلس النواب بجمهورية الدومينيكان، ألفريدو باتشيكو سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.
وقال بوريطة، في تصريحات صحفية عقب المباحثات، إنه جرى الاتفاق على المضي قدما في موضوعات بالغة الأهمية، ولا سيما إعادة تنشيط اللجنة المشتركة لتطوير العلاقات وكذا التحضير للاحتفال بالذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية الدومينيكان والمغرب.
من جانبه، أكد ألفريدو باتشيكو أنه سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات لتعزيز العلاقات بين البلدين، كما سيتم وضع خطة للتعاون.

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