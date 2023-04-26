فرج عامر يقدّم نصائح أبويه لـ متابعيه عبر فيس بوك .. ماذا قال؟

قدّم المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب فرج عامر “هل لديك نصيحة أبوية تقدمها لي؟ السفن لا تغرق بسبب الماء من حولها ، بل تغرق بسبب الماء الذي يتسلل الى داخلها ،لا تدع ما حولك يتسلل الى داخلك ويثقل كاهلك و يغرقك في نهاية المطاف”.

ويذكر أنه قد وجه فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة رسالة غامضة اليوم .

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”: "أنا ممكن أكون أبسط إنسان وأغلب إنسان في الدنيا، لكن مش حرامي ولا بلطجي، وأقدر المسئولية وأحترمها وأصونها".