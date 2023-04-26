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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: مقتل العقل المدبر للهجوم الانتحاري في مطار كابول الدولي

صدى البلد

أعلن المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، مقتل العقل المدبر للهجوم الانتحاري في مطار كابول الدولي، والذي أسفر عن مقتل 13 جنديا أمريكيا، وعشرات المدنيين، في أثناء عملية إجلاء الأمريكيين على يد طالبان.

وقال كيربي، لقناة (الحرة) الأمريكية، إن "حركة طالبان قتلت مسلحًا تابعًا لتنظيم داعش كان العقل المدبر وراء هجوم انتحاري بمطار كابول الدولي في 26 أغسطس 2021 أسفر عن مقتل 13 جنديا أمريكيا وعشرات المدنيين أثناء عمليات الإجلاء الأمريكية من البلاد.

وأضاف كيربي: أن هذا الشخص، كان مسؤولا مهما في تنظيم "داعش ولاية خراسان"، وشارك بشكل مباشر في التخطيط لعمليات، مثل عملية بوابة "أبي"، وهي البوابة التي وقع عندها الانفجار في مطار كابول.

وأشار إلى أن التفجير حدث في أثناء قيام القوات الأمريكية بمحاولة مساعدة المواطنين الأمريكيين والأفغان في الفرار من البلاد، في أعقاب سيطرة حركة طالبان على السلطة هناك. 

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