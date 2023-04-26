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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"الوطن" العمانية تؤكد أهمية التدخل الدولي لحماية الفلسطينيين

صدى البلد

  أكدت صحيفة (الوطن) العمانية، أهمية التدخل الدولي ليس لحماية الفلسطينيين فحسب، لكن لضمان أمن واستقرار المنطقة والعالم، خصوصا في الأوقات الصعبة التي لا تحتاج توترا أكثر على الصعيد الأمني أو السياسي، ما يلزم تدخلا سريعا من المنظومة الأممية والفاعلين الدوليين.


وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأربعاء تحت عنوان "حماية أبناء فلسطين واجب أممي" - أن ما يحدث في المنطقة من تحولات، يتطلب توفير الحماية للشعب الفلسطيني بكل مكوناته، ويفرض ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار (904)، وقرارات الجمعية العامة، بما فيها تلك التي منحت الأمين العام الولاية لذلك، وأهمية عدم تركِ الشعب الفلسطيني وحيدا في مواجهة آلة القتل الإسرائيلية.
 

وأشارت إلى أن الدعوة التي وجهها وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لزيارة فلسطين، تأتي في إطار حرص القيادة الفلسطينية على إطلاع المسؤول الأممي والمجتمع الدولي على مجمل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني نتيجة الممارسات الإرهابية والقمعية الإسرائيلية، ما يضع المنظومة الأممية والدولية بوضوح أمام مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه، ثم تقديم الدعم السياسي والاقتصادي المطلوب الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها تقرير المصير والعيش بأمن وأمان في دولتِه المستقلة والقابلة للحياة، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، ومعاقبة الكيان الصهيوني على تلك الجرائم. 

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