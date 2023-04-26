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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف على السياسات والالتزامات العامة لحائزي المخلفات

مخلفات - أرشيفية
مخلفات - أرشيفية

تضمن قانون تنظيم إدارة المخلفات وضع السياسات والالتزامات العامة لحائزي المخلفات ومولديها.

في هذ الصدد، نصت المادة15 من القانون على أنه لمولد المخلفات أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات، من أجل تحقيق ما يأتي:

1 - الحد من تولد المخلفات.

2 - تعزيز إعادة الاستخدام.

3 - العمل على ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها.

4 - إدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة.

وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الأخرى التي يكون على مولد المخلفات أو حائزها اتخاذها.

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ويتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيا وبيئيا، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية، قرارًا بتحديد المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج، وبيان أصنافها، والإجراءات المتبعة في شأنها، والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات.

وطبقا للقانون، يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.

 

المخلفات مولد المخلفات

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