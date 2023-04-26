استهداف المنشآت النووية.. رئيس الوزراء الأوكراني السابق يفضح إدارة زيلينسكي

قال رئيس الوزراء الأوكراني السابق، نيكولاي أزاروف، اليوم الأربعاء، إن الأعمال غير القانونية التي يقوم بها نظام كييف، والتي تدمر المنشآت النووية؛ تهدد الأمن النووي للقارة الأوروبية، وذلك وفقا لوكالة “تاس” الروسية.‏

وأ‏ضاف أزاروف، في منشور على “فيس بوك” في الذكري الـ37 لكارثة تشيرنوبيل: "يهدد النشاط غير القانوني لنظام كييف، الأمن النووي لقارتنا مرة أخرى"، لافتا إلى أن النظام الأوكراني الحالي يدمر المنشآت النووية، دون التفكير في العواقب التي تهدد التشغيل الآمن والموثوق لمحطات الطاقة النووية في أوكرانيا، وتزيد بشكل كبير من خطر وقوع حادث خطير.

وأشار أزاروف إلى أنه: ‏"في الذكرى السنوية لحادث محطة تشيرنوبيل النووية في عام 1986، أود أن أعرب عن الأمل في ألا تتكرر هذه المأساة أبدًا، الذاكرة الأبدية لأولئك الذين لقوا حتفهم".‏

و‏منذ فبراير الماضي، عندما سيطرت روسيا على محطة زابوروجيا للطاقة النووية، تقوم وحدات الجيش الأوكراني بقصف المناطق السكنية في مدينة إنرجودار بشكل دوري حيث تقع المنشأة النووية ومباني المحطة النووية، باستخدام الطائرات بدون طيار والمدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة.