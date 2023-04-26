المركزي للإحصاء الفلسطيني: انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 41% فبراير الماضي

أظهر مسح للجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين، اليوم الأربعاء، انخفاضا في قيمة العجز في الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بنسبة 41% خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، بينما ارتفع بنسبة 7% مقارنة مع شهر فبراير من عام 2022، وبلغت قيمة العجز 497.2 مليون دولار أمريكي.

وأوضح الجهاز، في بيان، أن الصادرات سجلت انخفاضا خلال فبراير الماضي بنسبة 11% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، بينما ارتفعت بنسبة 10% مقارنة مع الشهر المناظر له من العام 2022، وبلغت قيمتها 136.2 مليون دولار أمريكي.

وأشار إلى أن الصادرات إلى إسرائيل انخفضت خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 10%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 87% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر فبراير من عام 2023، كما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 18% مقارنة مع الشهر السابق.

وانخفضت الواردات بنسبة 14% مقارنة مع شهر يناير، بينما ارتفعت بنسبة 7% مقارنة مع شهر فبراير من عام 2022، حيث بلغت قيمتها 633.4 مليون دولار أمريكي.

وانخفضت الواردات من إسرائيل في شهر فبراير الماضي بنسبة 13% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وشكلت الواردات من إسرائيل 60% من إجمالي قيمة الواردات لشهر فبراير من عام 2023، كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 15%.