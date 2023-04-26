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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بعد سحب تويتر علامة التوثيق.. خبير يوضح أهميتها ومخاطر رفعها| فيديو

تويتر
تويتر

كشف المهندس إسلام غانم، خبير تكنولوجيا المعلومات، تفاصيل قصة إلغاء الحسابات الموثقة على “تويتر” (العلامة الزرقاء)، قائلًا إن إيلون ماسك منذ توليه إدارة شركة “تويتر” أعلن أنه سيقوم بإيجاد موارد جديدة للمنتج الخاص به، كما سيجعل عملية التوثيق غير مجانية.
 

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وأضاف “غانم”، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية، اليوم الأربعاء، أنه كان يخطط لجعل الأمر تدريجيا بدءًا من الدول الكبرى، لافتا إلى أن هذا الأمر بدأ الشعور به يزيد عندما وصل للدول الأقل، حيث تم إلغاء العلامة الزرقاء من الأشخاص الذين حصلوا عليها بطريقة مجانية، وسيتم إعطاؤهم إياها من جديد مقابل دفع مبلغ مالي بسيط.

وأكد خبير تكنولوجيا المعلومات أن هناك مخاطر لرفع علامة التوثيق من على الحسابات، خصوصًا حسابات الشركات، منوها إلى أنه يمكن للبعض انتحال شخصية الشركة أو الشخص المشهور ويدفع المبلغ المالي ويحصل على الحساب، لافتا إلى أن هناك بالفعل شركات عالمية في مجال الأدوية تأثرت بهذا الأمر.

أهمية علامة التوثيق

وأوضح أن أهمية التوثيق بالنسبة للأشخاص؛ تتمثل في حماية الأشخاص من أن يتم انتحال شخصياتهم من قبل مجهولين، بجانب أن الحساب الموثق يُمنح سعة انتشار أكبر للمنشورات وأولوية للانتشار بجانب إمكانية تعديل المنشور.
 

توتير إيلون ماسك علامة التوثيق العلامة الزرقاء توك شو صدى البلد

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