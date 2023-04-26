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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحوال الطقس اليوم الأربعاء 26-4-2023

الطقس
الطقس

عرض برنامج صباحنا مصري، المذاع على قناة المصرية حالة الطقس اليوم الأربعاء 26 أبريل والذي يشهد ارتفاع خفيف لدرجات الحرارة صباحا وطقس مائل للبروده صباحا حار نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد .

بينما يكون مائل للبرودة على أغلب الانحاء هذا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الجو شبورة مائية في الصباح على بعض الطرق المؤديه من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه مع نشاط للرياح وهذا بيان بدرجات الحرارة العظمى لجميع محافظات الجمهورية.

القاهره 32
الاسكندريه 26
دمياط 27 
بورسعيد 27
العريش 28
رفح 26
الاسماعيليه 33
السويس32 
مطروح 25 
وادي النطرون 31 
المنصوره 31 
طنطا 30 
دمنهور 31 
سانت كاترين 26
الغردقه 33 
شرم الشيخ 33
الفيوم 32 
المنيا 34
اسيوط 35 
سوهاج 35 
قنا 36 
الاقصر 36 
الوادي الجديد 37 
اسوان 36 
حلايب 29
شلاتين 33
ابو رماد 31 
رأس حدربه 28

بورسعيد الفيوم العريش شرم الشيخ الأرصاد

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