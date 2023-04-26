موعد مباراة مانشستر سيتي أمام آرسنال بقمة البريميرليج والقنوات الناقلة

يدخل فريق مانشستر سيتي، في مواجهة قوية عندما يلعب أمام نظيره آرسنال، مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "الاتحاد" معقل الفريق السماوي.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 75 نقطة، فيما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 70 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي وتذاع بشكل حصري عبر قنوات بي إن سبورت المشفرة.

ويتسلح فريق أرسنال بالتاريخ في الدوري الإنجليزي قبل مواجهة مانشستر سيتي، حيث سبق وأن التقى الفريقين في 135 مواجهة سابقة، حيث فاز الجانرز في 64 مباراة، وتعادل 34 مباراة وخسر 37 أخرى.

وخسر فريق أرسنال في أخر 7 مواجهات أمام مانشستر سيتي، ويسعى للثأر واستعادة الانتصارات أمام الفريق السماوي.