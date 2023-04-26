بيلاروسيا تدعو الفاو لتقليل التأثير السلبي للعقوبات على الأغذية

قال ممثل بيلاروسيا لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) كيريل بتروفسكي إنه ينبغي لمنظمة الفاو، أن تعرض على جميع الدول وسائل لتقليل الضرر الناجم عن العقوبات القسرية أحادية الجانب.

وأضاف بتروفسكي، في كلمته خلال جلسة للفاو بشأن الأمن الغذائي العالمي، إن عام 2022 كان كافيا لمجلس الفاو ليفهم بوضوح أن العقوبات أو التدابير القسرية أحادية الجانب ضد الأسمدة والأغذية لا علاقة لها بالأزمة في أوكرانيا لأنها فرضت قبل الأزمة، وأن وجود هذه العقوبات أحد أسباب زيادات الأسعار"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية اليوم الأربعاء، نقلا عن بيان وزارة الخارجية البيلاروسية.

وأشار الدبلوماسي البيلاروسي إلى أنه في الاجتماع الأخير للجنة الأمن الغذائي العالمي ذكرت اللجنة أنه لن يكون من الممكن الاتفاق على أي شيء مع الدول التي فرضت هذه العقوبات.

وقال: "لا ينبغي أن نتوقع منهم الاعتراف بتأثير العقوبات على الجوع"، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى مليار شخص يعيشون في دول تفرض عقوبات، هناك سبعة مليارات آخرين في باقي العالم، من بينهم أكثر من 800 مليون جائع.

وأضاف بتروفسكي: "بما أننا لا نستطيع إقناع بعض الدول بالتوقف عن إيذاء الآخرين، ينبغي على منظمة الفاو على الأقل تحديد تأثير ذلك على الأمن الغذائي واقتراح جميع الطرق لتقليل الضرر الناجم عن التدابير القسرية أحادية الجانب".