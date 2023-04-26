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رئيس التحرير
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برلمان

نائبة تتوجه بطلب إحاطة بشأن غياب توعية الطلاب من مخاطر الانترنت

رغدة نجاتي، عضو لجنة
رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب

تقدمت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن غياب التوعية بالمدارس من مخاطر الانترنت و كيفية الاستخدام الآمن له.

وقالت النائبة فى بيان صحفى لها، إنه في ظل خطوات الدولة نحو التحول الرقمي، والتوسع في الاعتماد على  الإنترنت في توصيل الخدمات المختلفة للمواطنين، أصبح الطلاب في مختلف المراحل التعليمية يعتمدون أيضا على الإنترنت في جزء كبير من العملية التعليمية، بالإضافة إلى الاعتماد عليه في الترفيه والتسلية.

ونبهت عضو مجلس النواب، إلى أنه مع الانتشار الواسع لاستخدامات الانترنت، أصبحت هناك ممارسات خاطئة لهذه الخدمات، حيث يتعرض الطلاب لمحتويات غير مناسبة لأعمارهم، في ظل عدم وجود توعية حقيقية للاستخدام الآمن للانترنت.

وطالب رغدة نجاتي، بالكشف عن تأخر جهود وزارة التربية والتعليم، في توضيح سبب غياب التوعية بين الطلاب، والإعلان عن خطتها في هذا المحال لتوعية الطلاب، بكيفية الاستخدام الآمن للانترنت، للحد من الإشكاليات التي يتعرض لها الطلاب.

طلب احاطة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مخاطر الإنترنت المدارس التحول الرقمي

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