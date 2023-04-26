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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تقرير: أنشطة التعدين الخبيثة تصل لـ3,000 طن من ثاني أكسيد الكربون

صدى البلد

كشفت كاسبرسكي العالمية المتخصصة فى أمن المعلومات في أعقاب يوم الأرض بتاريخ 22 أبريل للعام الحالي 2023، عن بيانات جديدة حول التأثير البيئي لحظر أنشطة تعدين العملات المشفرة.

وتمكنت حلول كاسبرسكي من حظر ما يزيد على 200 مليون محاولة غير قانونية لهذه الأنشطة، ونجحت في توفير كمية من الطاقة تعادل 3,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والحيلولة دون وصولها إلى الغلاف الجوي في العام 2022.

وتعتمد أنشطة تعدين العملات المشفرة على استهلاك كميات هائلة من الطاقة. وعلى سبيل المثال، يبلغ استهلاك الكهرباء لإنتاج عملات البيتكوين ما يوازي استهلاك الطاقة السنوي في السويد. وتسهم تكاليف الطاقة المتزايدة لإنتاج العملات المشفرة في زيادة شعبية التعدين الخبيث أو تهديدات "الكريبتوجاكينغ" التي تستخدم الجهاز المصاب لتعدين العملات الرقمية بطريقة سرية. وقد لا يدرك الضحية أن شخصاً ما يستخدم موارد المعالجة في أجهزته لتعدين العملات المشفرة، حيث تعمل البرامج الخبيثةفي الوضع الخفي.

وتؤدي الطاقة العالية المستهلكة أثناء استخدام "الكريبتوجاكينغ" إلى انخفاض أداء الجهاز، كما تنجم عنها عواقب سلبية على البيئة. وفي العام 2019، عملت كاسبرسكي على تطوير وإدخال منهجية خاصة تسمح للمستهلكين والشركات بتقييم تأثير التعدين غير القانوني على البيئة. واكتشفت من خلال هذه العمليةأن كمية الطاقة المستهلكة في التعدين يمكن أن تصل إلى 1.67 غيغاوات ساعة،أي ما تحتاج إليهمدينة طوال عام كامل، أو شحن 15,000 سيارة كهربائية. وبناءً على الإحصاءات الجديدة، لا يزال الاتجاه المتزايد لاستهلاك الطاقة من خلال تعدين العملات المشفرة قائماً.

 

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