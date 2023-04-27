تحرك دولي لدعم القضية الفلسطينية.. ماذا فعلت روسيا والصين لوقف إسرائيل؟

شهدت القضية الفلسطينية مؤخرا بعض التحركات ضد الموقف الإسرائيلي المستمر بالتصعيد ضد الفلسطينيين، ففي بداية الشهر الجاري أكد وزير الخارجية الصيني تشين قانغ، دعم بلاده للقضية الفلسطينية العادلة، وإقامة دولة فلسطين، وفق مبدأ حل الدولتين، وذلك خلال اتصال أجراه، مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي.

من ناحية أخرى، بدت روسيا تحزو نفس خطى الصين، حيث التقى وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، نظيره الفلسطيني رياض المالكي، أمس الأول الثلاثاء، على هامش اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويروك لبحث القضية الفلسطينية، والوضع في الشرق الأوسط.

سيرجي لافروف

دعم روسيا للقضية الفلسطينية

وأكد لافروف ثبات موقف روسيا الرافض للانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، وشدد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وضرورة تنفيذ قرارات الإجماع الدولي، خاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة لحل القضية الفلسطينية.

وقال: "نجدد التأكيد على دعم روسيا للشعب الفلسطيني على جميع الأصعدة، وتمسكنا بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين".

من جهته، شكر الوزير المالكي نظيره الروسي على كلمته وحضوره الشخصي، و"ترؤسه جلسة مجلس الأمن، ورفع مستوى الاجتماع إلى مستوى وزاري، بما يعكس أهمية ما يحصل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجرائم التي ترتكبها إسرائيل وسلطة الاحتلال غير الشرعي، وأدواتها المختلفة من مسئولين ومستوطنين".

وعبّر عن "أهمية الدعم والتضامن الذي تعبر عنه دول مجلس الأمن، والأهم إلحاق ذلك بخطوات عملية وتدابير لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والعمل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي".

وأطلع المالكي لافروف على "الأوضاع الصعبة والانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل وحكومتها الفاشية ومستوطنوها، وتصعيدها غير المسبوق وعدوانها الدائم".

كما تطرق إلى العلاقات مع روسيا وشدد على ضرورة تطويرها وزيادة الدعم الإنساني الروسي للشعب الفلسطيني.

رياض المالكي

روسيا تلعب دورا محوريا ورياديا

وفي هذا الصدد، قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن هناك نظرة مختلفة من قبل روسيا فيما يخص القضية الفلسطينية على اعتبار أن روسيا تنظر إلى هذه القضية بمثابة تهديد خطير للأمن القومي في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح فارس، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن روسيا تسعى إلى العمل على حل مبدأ حل الدولتين اتفاقا واتساقا مع قرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، خاصة أن الكثير من الإجراءات الأمريكية الاخيرة التي اتخذت من قبل الرئيس الأمريكي السابق ترامب كانت تؤدي إلى وأد القضية الفلسطينية.

وتابع: “وبالتالي تسعى روسيا إلى لعب دور محوري وريادي في جميع القضايا العربية، والعمل على إيجاد حلول سياسية سلمية تتوافق مع الرؤية العربية، وأيضا الصين تتفق مع روسيا في هذا الاتجاه”.

وأضاف أن هذا الاتفاق في ظل أن العالم يتحول بشكل كبير جدا من عالم القطبية الأحادية إلى عالم الثلاثية القطبية، وبالتالي من الممكن جدا أن تلعب روسيا دورا مهما جدا في العمل على حلحلة المشهد المعقد.

واختتم: “وتلعب روسيا أيضا على دعم القضية الفلسطينية سياسيا على المستوى الدولي بإيجاد ظهير دولي حقيقي يكون دافعا للضغط على إسرائيل للعودة إلى طاولة المفاوضات، والعمل على حلحلة هذا المشهد الذي من الممكن جدا أن يؤدي لى يعني بعد جديد في المنطقة بتغيير الأوضاع وسياسة حجة المستهلكات بدون إمكانيات الجيش الفلسطيني والإسرائيلي”.

الدكتور حامد فارس

الصين ودعم القضية الفلسطينية

وفي بداية الشهر الجاري، أكد أيضا وزير خارجية الصين تشين قانغ، دعم بلاده لقضية فلسطين العادلة، ولإقامة دولة فلسطين وفق مبدأ حل الدولتين.

جاء ذلك خلال اتصال أجراه، قبل أسبوعين مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، تناول العلاقات الثنائية، خاصة مع قرب حلول ذكرى 35 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية الصين الشعبية ودولة فلسطين، ورغبة البلدين في تطوير هذه العلاقات وتعميقها.

وأكد قانغ أن فلسطين هي بلد صديق وشريك للصين، وأن بلاده تدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني، مذكرًا باللقاء التاريخي الذي جمع كلا من الرئيس الصيني شي جين بينغ بالرئيس محمود عباس، على هامش القمة العربية الصينية التي انعقدت في ديسمبر الماضي في الرياض، وتأكيد الرئيس الصيني دعم بلاده لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ودعوته لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين.

وتشهد الأراضي الفلسطينية توتراً متصاعداً منذ بداية العام الجاري، ازدادت حدته بعد اقتحامات الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، عدة مرات خلال شهر رمضان، واعتدائها على المصلين والمرابطين بالضرب واعتقال مئات منهم.