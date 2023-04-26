هل يجوز التحدث مع الله والدعاء بالعامية.. أمين الإفتاء يوضح

هل يجوز التحدث مع الله والدعاء بالعامية .. قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن التحدث مع الله والشكوى إليه ومناجاته ودعائه لا يتطلب الحديث بلغة معينة أو بطريقة معينة؛ إلا أنها يجب أن تكون طريقة مؤدبة تليق بمخاطبة رب العزة العظيم الجليل.



وأضاف«ممدوح»عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يجوز التحدث مع الله والدعاء بالعامية ؟ أن الله سحانه وتعالى سميع قريب مجيب الدعاء وأنه يسمع دعاء الشخص الأجنبي الذي يتكلم بغير اللغة العربية، كما يسمع نداء الذي يدعو باللغة العربية.



وتابع أن الله سبحانه وتعالى رب قلوب، وأن أهم ما يعول عليه في الدعاء أن يخرج من قلب الداعي وأن يكون الداعي موقنًا في الإجابة، مشيرًا إلى أن الني صلى الله عليه وسلم، قال: «أنا وأمتي براء من التكلف».

دعاء الاستفتاح في الصلاة

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، إن حكم دعاء الاستفتاح الذي يقوله المصلي بعد تكبيرة الإحرام وقبل الشروع في القراءة، سنة عند الأئمة الثلاثة خلافا للمالكية في المشهور حيث قالوا مستحب في النفل و مكروه في الفرض.

وأوضحت اللجنة في بيان لها صيغة دعاء الاستفتاح، مشيرة إلى أنه عند الأحناف: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وقيل: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، لافتة إلى أن الجمع بينهما أولى.

وأضافت أن دعاء الاستفتاح عند المالكية: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.

وتابعت أنه عند الشافعية: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلماوما أنامن المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؛ لاشريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين.



وأردفت أن دعاء الاستفتاح عند السادة الحنابلة: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، مشيرة إلى أنه يجوز أن يأتي بالنص الذي ذكره الشافعية.