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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حاكم ولاية كسلا يكشف عن مبادرات شعبية لدعم الجيش السوداني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن والي ولاية كسلا السودانية، خوجلي حمد عبد الله عن انطلاق نفرة دعم القوات المسلحة السودانية، وتأكيد الوقوف خلفها في تصديها للتآمر والدفاع عن مكتسبات الأمة السودانية، على حسب قوله، مؤكدا خلو الولاية من أي نشاط هدام أو معادي لتطلعات الشعب السوداني والقوات المسلحة، وذلك وفق بيان نشرته وكالة السودان للأنباء "سونا". 

وقال خوجاي، لدى مخاطبته الاجتماع الأول للجنة العليا للاستنفار، ودعم القوات المسلحة، إن كافة الامور تحت السيطرة، وإنه لاجود لأي نشاط تقوم به قوات الدعم السريع المتمردة داخل الولاية، وأضاف أن استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية دليل على سيطرة القوات المسلحة على مجريات الأمور، وأننا نعلم الدور الكبير الذي اطلعت به القوات المسلحة في تصديها للمجموعات الخارجة علي القانون والتي أحدثت أضرارا كبيرة في البنية التحتية بالخرطوم وبعض الولايات. 

وأوضح والي كسلا، أن تكوين اللجنة قصد منه اتاحة الفرصة لكافة مواطني الولاية والمؤسسات المختلفة للإسهام في دعم المجهود الحربي، وإسناد جهود القوات المسلحة تقديرا لدورهم الكبير لما يقومون به ورفعا لروحهم المعنوية في الدفاع عن السودان، وهو الأمر الذي استدعى تسجيل وقفة مشرفة تجاههم.

وذهب الوالي إلى أن الدفاع عن الوطن أصبح فرض عين علي كل من يستطيع حمل السلاح، وأشاد الوالي بمبادرة قبيلة الرشايدة وخطوتها السباقة وتقديم الدعم لقيادة الفرقة الحادية عشر مشاة بالإضافة إلى مواطني محلية حلفا الجديدة، مضيفا أن الأحداث أثرت كثيرا علي مختلف الأنشطة بالسودان.

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