مقتل جنديين واعتقال 4 إرهابيين إثر اشتباكات في باكستان

لقي جنديان من الجيش الباكستاني، ومسلحان من العناصر الإرهابية مصرعهم، اليوم الأربعاء، خلال عملية تبادل إطلاق نار وقعت اليوم في منطقة "وادي تيرا" بمقاطعة "خيبر" شمال غرب باكستان.

وأفاد بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش أن :"الاشتباكات وقعت أثناء قيام فرقة عسكرية بعملية تمشيط ضد عناصر إرهابية، بناء على معلومات استخبارية".

واشار البيان إلى أن الفرقة العسكرية تمكنت كذلك من اعتقال أربعة إرهابيين آخرين أصيبوا بجراح أثناء تبادل إطلاق النار.

و تمت مصادرة كمية من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة الإرهابيين المعتقلين، في حين تواصل الفرقة العسكرية عملية التمشيط لتطهير المنطقة من الإرهابيين.