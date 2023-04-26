قرار عاجل من برنامج الغذاء العالمي بشأن السودان

محذرا من مجاعة..

أعرب برنامج الغذاء العالمي عن أسفه لتعليق برنامجه في ‎السودان بسبب الأحداث هناك، مؤكدا أن التحذير من المجاعة في السودان ليس مبالغة.

وبحسب وسائل إعلام سعودية فقد أكد البرنامج علي سرقة مستودعاته في السودان.

وتشهد السودان حالة من الانفلات الأمني نتيجة الاقتتال الدائر في البلاد بين القوات المسلحة السودانية وميليشيا الدعم السريع.



وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بيانا نبهت فيه مواطنيها الكرام بأن قوات المليشيا المتمردة أصبحت ترتدي زي القوات المسلحة وتجوب المناطق المحيطة بحي البستان والنخيل وأمبدة، والمنطقة من صينية المنصورة وتقاطع القلابات وشارع ليبيا بالخلاء وصولا إلى سوق ليبيا، وهي تمارس سرقة ونهب المحلات التجارية وممتلكات المواطنين في محاولة يائسة لإلصاق هذه الجرائم الدنيئة بالقوات المسلحة.

وناشدت القوات المسلحة السودانية جميع مواطنيها بهذه المناطق اتخاذ الحيطة والحذر.

كما بعثت أيضا برسالة طمأنينة لمواطنيها بأنه ستتم نظافة وتطهير كافة هذه المناطق من دنس التمرد في القريب العاجل.

