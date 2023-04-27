توم هانكس ليس الأول| نجوم ومشاهير من حول العالم زاروا مصر.. بابا الفاتيكان وفان ديزل وبيليه أبرزهم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا وفيديوهات للنجم العالمي توم هانكس بصحبة زوجته ريتا ويلسون فى أحد المطاعم المصرية بالزمالك، ورصدت الصور أحد رواد المطعم، والذى أكد أنه فوجئ بوجود توم هانكس فى المطعم، فيما شكك البعض في الأمر وأن تكون الصور من زيارة سابقة لتوم هانس وأنه غير متواجد حالياً.

وظهر توم هانكس وقد أطلق لحيته قليلا في مطعم شهير بالزمالك، وهو يتناول الطعام، وبصحبته زوجته، يجلس في أريحية مستمتعا بتبادل الحديث مع مستضيفيه، وليلقى ترحابا من المصريين، وتعليقات كثيرة مرحبة ومطالبة باستغلال زيارة توم هانكس وزوجته الممثلة والمنتجة ريتا ويلسون إلى مصر، في الدعاية للسياحة، بتواجد نجم عالمي كبير في العاصمة المصرية.

توم هانكس

ويل سميث في مصر

وقبل 6 سنوات، أثارت زيارة النجم العالمي ويل سميث لمعالم القاهرة السياحية، ردود فعل إيجابية على مستوى العالم، ولا شك أن تلك الزيارة ساهمت بشكر كبير في دعم السياحة، وتشجيع السائحين على القدوم لمصر وزيارة معالمها السياحية، خاصة بعد ظهوره في عدة صور أمام أبو الهول والأهرامات وقناع الملك توت عنخ أمون، وهو يشير لتلك المعالم بسعادة بالغة، وشارك جمهوره على السوشيال ميديا تلك اللحظات، ما جعل الكثير منهم يتنامى بداخلهم الشغف لزيارة مصر ومعالمها السياحية.

ويل سميث

ويل سميث

فان ديزل خلال زيارته مصر

وفي عام 2011، زار النجم العالمى فان ديزل، مصر، ونشر عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك فيديو ظهر فيه خلال جولته داخل هرم خوفو، وعلق قائلا: «مصر المقدسة.. قلوبنا من أجل الحرية وصلواتنا من أجل السلام».



فان ديزل

فان ديزل

وعلى مدار أعوام نشر الفنان العالمى العديد من الصور له في مصر، بعضها في أماكن سياحية وبعضها في أماكن مزدحمة وأخرى أثناء لقائه بعدد من الشخصيات كان أبرزها صورته مع د. زاهي حواس، ولم يحدد أوقات الزيارة في غالبية الصور التي نشر بعضها بملابس متشابهة ولكن على فترات متباعدة.

فان ديزل

كما قامت النجمة الأمريكية أنجلينا جولي وزوجها الممثل الأمريكي براد بيت برحلة سياحية إلى مصر حيث زارا الأقصر وأسوان.

وأبدى النجمان إعجابهما الشديد بالمعالم الأثرية والفرعونية لمدينة الأقصر، وزارا معبد فيلة، والمتحف النوبي، ومعبد كوم امبو ومعبد إدفو. ووعد النجمان وزير السياحة المصري منير فخري الأسبق الذي رافقهما في رحلتهما بأنّهما سيقضيان شهر العسل في الأقصر وأسوان بعد زفافهما في الشتاء القادم.

يذكر أنّه تم استقبال الممثلين في مطار الأقصر بعيداً عن وسائل الإعلام، كما قاما بزيارة خاطفة إلى القاهرة لتناول العشاء في أحد المطاعم المطلّة على النيل.

بابا الفاتيكان

في عام 2017، قام بابا الفاتيكان فرانسيس بزيارة تاريخية لمصر، وذلك في إطار التعزيز للعلاقات بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية ودعم الحوار الإسلامي المسيحي.

وشملت زيارة بابا الفاتيكان لمصر العديد من الفعاليات والأنشطة، حيث قام بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضور قداس في ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، كما قام بزيارة الكاتدرائية المرقسية في العباسية والتقى بالبابا تواضروس الثاني، وزار المسجد الأزهر والكنيسة الأرثوذكسية اليونانية في الإسكندرية.

وتم استقبال بابا الفاتيكان بحفاوة كبيرة من قبل الشعب المصري والجهات الرسمية، وتم الاحتفال بالزيارة بشكل كبير في وسائل الإعلام المصرية والعالمية.

بابا الفاتيكان والرئيس عبد الفتاح السيسي

إيفانكا ترامب

وقامت ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إيفانكا ترامب، بزيارة إلى القاهرة برفقة أسرتها، ونشرت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورا لها ولأسرتها في الأهرامات.

وأوضحت ابنة الرئيس الأمريكي السابق - في تغريدة على تويتر: "يوم في الأهرامات خاص جدا لاستكشاف جمال مصر لأول مرة مع عائلتي".

وتعد إيفانكا ترامب سيدة أعمال أمريكية وعارضة أزياء سابقة، ابنة الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة دونالد ترامب من زوجته عارضة الأزياء السابقة إيفانا، وهي نائبة الرئيس التنفيذي في منظمة ترامب، حيث يتركّز عملها في إدارة العقارات والفنادق التابعة للشركة.

إيفانكا ترامب

باريس هيلتون





قامت نجمة المجتمع الأمريكي وريثة فنادق هيلتون العالمية باريس هيلتون بزيارة المتحف المصري في ميدان التحرير والأهرامات وأبو الهول بالجيزة أثناء تواجدها في مصر حيث افتتحت خلال زيارتها معرض اتوماك للسيارات الذي تقيمه مؤسسة أخبار اليوم، وتفقدت الأجنحة المختلفة التي يتضمنها.

باريس هيلتون



ببليه بصحبة فريقه لمواجهة الأهلي

أول زيارة للجوهرة السوداء بيليه إلى مصر كانت رائعة ولا يمكن أن تمحى من الذاكرة، حسب وصفه، وكانت عام 1973 حين زارها بصحبة فريقه سانتوس البرازيلي لمواجهة الأهلي ودياً، وفي المباراة التى انتهت بفوز فريق بيليه بخماسية نظيفة سجل منها هدفين.

بيليه

وزار بيليه مصر للمرة الثانية في عام 2014 لعقد مؤتمر عالمي بمنطقة الأهرامات في الجيزة، وجاء الحدث بمنطقة الصوت والضوء بأبو الهول وقام خلاله بتوزيع مجموعة من التيشيرتات تحمل توقيعه للمعجبين.

وقامت الشركة الرعاية بالاتفاق مع بيليه بمد فترة زيارته للقاهرة لمدة ثلاثة أيام بدلًا من يومين، لحضور إحدى مباريات شمال أفريقيا لتصفيات كأس العالم للأولمبياد الخاص "كأس ماجدة موسى" التى استضافته مصر .



بيليه

وجاءت زيارة النجم البرازيلي لمصر بعد 41 عامًا من الزيارة الأولى، حيث افتتح الموسم الثانى من المسابقة التي أقيمت لاكتشاف المواهب الكروية الشابة بـ200 مركز شباب، برعاية وزارة الشباب والرياضة.



وكان النجم البرازيلي رونالدينيو ضمن نجوم البرسا الذين فازوا برباعية على الأهلي يوم الاحتفال بمؤيته باستاد القاهرة، الذي فاز عليه بلقب كأس العالم للشباب 1997 مع البرازيل على حساب غانا في النهائي.

رونالدينيو

نجوم البرسا

ريال مدريد في مصر لمواجهة الأهلي

مدرب ريال مدريد السابق الذي كان يمثل الفريق الملكي كلاعب، مع نجوم كبيرة مثل فيجو وراؤول وكارلوس، في لقاء القرن أمام الأهلي بالرابع من أغسطس 2001.

نجوم ريال مدريد

وسجل الأهلي هدف الفوز الوحيد عن طريق النيجيري صنداي الذي كان بديلا في المباراة، بعد تمريرة من حسام غالي الذي راوغ سيزار حارس الميرنجي عقب تمريرة مميزة من خالد بيبو، في الدقيقة 51.

يذكر أن “القلعة الحمراء” حصلت على لقب نادي القرن الأفريقي في 22 مايو 2001، حيث تسلم الجائزة الراحل صالح سليم؛ رئيس الأهلي الأسبق في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.