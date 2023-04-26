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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حيلة غير متوقعة تحمى من انخفاض الضغط

الضغط المنخفض
الضغط المنخفض

يعد انخفاض الضغط من المشكلات الصحية الخطيرة عندما يحدث بمعدلات كبيرة أو صورة مستمرة فيمكن أن ينتج عنه الإغماء أو هبوط الدورة الدموية الحاد.

وانخفاض الضغط الحاد يحدث عندما يكن مستوى قياسه بالأجهزة المخصصة لذلك أقل من 100/ 70  وحينها لا يكون معدل ضخ الدم فى الجسم يحدث بشكل جيد مما يسبب متاعب كثيرة فى مختلف أجهزة الجسم.

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ووفقا لما جاء فى موقع “manhattancardiology” نقدم لكم حيلة مذهلة تساعد فى علاج انخفاض الضغط.

توجد أشياء عديدة تساعد فى تقليل مستويات انخفاض الضغط مثل تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين والابتعاد عن الحر والشمس قدر الإمكان ولكن هناك حيلة خفية لا يعرفها الكثير من الأشخاص وهى تقليل حجم الوجبة.

وجبات خفيفة
وجبات خفيفة


فالاعتماد على تناول 3 وجبات فقط في اليوم أمر غير مناسب لمن يعانون من انخفاض الضغط حتى وإن كانت كبيرة وشهية لأن كبر حجم الوجبة يعني تدفق الكثير من الدم للجهاز الهضمى دفعة واحدة مما يعني حرمان باقي الجسم من جزء كبير من الدم اللازم لتغذية.

 تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم 

فعندما تأكل وجبة كبيرة  فإن جسمك يأخذ الكثير من الدم والطاقة لهضمها  تجد نفسك تعانى دوخة شديدة وعدم التركيز وقد لاتقوى على الوقوف على قدميك والأفضل تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم عد مرات على سبيل المثال 5 وجبات.

انخفاض الضغط الدورة الدموية وجبات صغيرة هبوط الدورة الدموية

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