آلاف الفلسطينيين يشاركون في مسيرة حاشدة بالذكرى الـ 75 للنكبة

شارك آلاف الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، بمسيرة حاشدة على أراضي “قرية اللجون” المهجرة بالداخل المحتل تحت عنوان “يوم استقلالهم يوم نكبتنا” لإحياء فعاليات الذكرى الـ 75 للنكبة الفلسطينية.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، ورددوا هتافات تطالب بحق العودة، مؤكدين على تمسكهم بأرضهم التي هجروا منها.

وقالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في بيان :"إن مشاركة الجميع في مسيرة العودة إلى اللجون، هو موقف وطني وإنساني وهي تمسك بهوية الوطن وبالرواية الفلسطينية، وأن المسيرة رسالة شعبية وحدوية إلى الفاشيين والمتطاولين على شعبنا وعلى هوية وطننا".

وأكدت لجنة المتابعة، على أن الظلم والعنصرية والاحتلال كلها إلى الزوال، أما الشعوب باقية وعصية على الهزيمة.

وتابعت: “لن تهزموا أعماقنا، ولن تفتّوا من عضدنا، وكما هتفنا في مسيرة العودة الأولى في العام 1998، نهتف اليوم يوم “استقلالكم هو يوم نكبتنا”.