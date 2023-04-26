محمد مصطفى أبو شامة: مصر دائما المرجعية الآمنة للجميع وقت الأزمات

قال محمد مصطفى أبو شامة الخبير في الشؤون العربية، إن سرعة عودة المصريين من السودان بشكل منتظم أبهر العالم، يعكس بشكل عملي قيمة المواطن المصري لدى القيادة السياسية المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، إن الأيام الماضية شهدت تنسيقا متناغما بين أجهزة الدولة المصرية، يعكس وجود خبرة ترسخت لدى الدولة المصرية بأن المواطن المصري له الأولوية، وهو ما رسخه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواقف الدولة المصرية.

وأوضح أن إتمام عملية الإجلاء على هذا النحو راجع لتوجيه الرئيس بتشكيل خلية أزمة على أرفع مستوى، ووجود تناغم بين الوزارات المعنية وجهاز المخابرات، ومتابعة لحظية من الرئيس، ما جعل الأمر يمر بسلاسة ومهارة.

وتابع أن السودان ومصر بلد واحد، بيننا تلاحم وتكاتف في كل الأزمات، ويوجد نحو 5 ملايين سوداني يعيشون في مصر مثلهم مثل المصريين ولا نفرق أبدا بين المصريين والسودانيين وجميعنا أخوة.

وذكر أن القاهرة دائما تكون المرجعية الآمنة للجميع وقت الأزمات، بخاصة الأزمات الإقليمية، لا سيما في ظل قيادة الرئيس السيسي الذي رسخ لهذا المبدأ، ووضع له أسسا واضحة مثل احترام خيارات الشعوب وعدم التدخل في شؤون الدول.